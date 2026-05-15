Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é Day Magalhães, apontada como pivô do término de Virginia e Vini Jr.

Modelo já esteve no centro de outra polêmica envolvendo o jogador

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de maio de 2026 às 18:22

Day Magalhães já teria mantido conversa com Vini Jr.
Day Magalhães já teria mantido conversa com Vini Jr. Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A notícia do término de Virginia e Vini Jr. pegou muitos de surpresa nesta sexta-feira (15). Através de um comunicado publicado nos Stories do Instagram, a influenciadora refletiu sobre novas experiências na vida e do carinho pelo jogador.

Em seguida, começaram as especulações nas redes sociais. Entre elas sobre Day Magalhães que voltou aos holofotes após ser apontada como suposto pivô da separação dos dois.

Day Magalhães

Day Magalhães por Reprodução/Instagram
Day Magalhães por Reprodução/Instagram
Day Magalhães por Reprodução/Instagram
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães, Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução/Instagram
1 de 6
Day Magalhães por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Ficou feliz? Mãe de Virginia Fonseca chama atenção ao postar reflexão após término da filha com Vini Jr: 'O agir de Deus é lindo'

Ficou feliz? Mãe de Virginia Fonseca chama atenção ao postar reflexão após término da filha com Vini Jr: 'O agir de Deus é lindo'

Imagem - Por que Virginia e Vini Jr. terminaram? Influenciadora revela motivos da separação

Por que Virginia e Vini Jr. terminaram? Influenciadora revela motivos da separação

Imagem - ACABOU: Vini Jr. e Virginia Fonseca terminam namoro de seis meses após rumores de crise

ACABOU: Vini Jr. e Virginia Fonseca terminam namoro de seis meses após rumores de crise

O nome da influenciadora começou a circular nas redes sociais depois que ela afirmou, em entrevista à coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, que já sabia do término antes mesmo do anúncio público.

Day Magalhães já tinha sido associada antes a rumores de crise no relacionamento do jogador com Virginia. Ela teria exposto conversas como Vini Jr. em 2025, o que alimentou especulações sobre aproximação dos dois, enquanto o craque da Seleção Brasileira conhecia Virginia.

Day Magalhães é uma modelo brasileira que vive na Itália e acumula mais de 567 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilha conteúdos de moda e viagens internacionais.

A modelo afirmou que mantinha contato e teve encontros com o jogador enquanto ele vivia o romance com Virginia, ao divulgar capturas de tela das supostas conversas e registros de viagens.

Em seguida, afirmou que mantinha contato com Vini Jr. desde maio, negou ter sido bloqueada pelo jogador e disse que esteve com ele enquanto ele se envolvia com Virginia. A modelo também garantiu possuir provas das declarações que fez sobre o caso. Após a confirmação da separação, Day publicou vídeos brindando com champanhe, o que gerou novas reações e comentários entre internautas.

Virginia e Vini Jr. estavam juntos há cerca de sete meses e vinha mantendo uma rotina de viagens e aparições públicas desde o início do relacionamento. Inclusive, estiveram em Trancoso, na Bahia, em viagem de férias.

Tags:

Virginia Vini jr. day Magalhães

Mais recentes

Imagem - Grazi Massafera abre o jogo sobre criação de filha com Cauã Reymond

Grazi Massafera abre o jogo sobre criação de filha com Cauã Reymond
Imagem - Promoção ou novo negócio? Os signos que estão com a sorte grande no trabalho a partir desta sexta (15 de maio)

Promoção ou novo negócio? Os signos que estão com a sorte grande no trabalho a partir desta sexta (15 de maio)
Imagem - Pombo sujo: por que pássaros urbanos têm mais medo de mulheres do que de homens

Pombo sujo: por que pássaros urbanos têm mais medo de mulheres do que de homens