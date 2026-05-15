TRAIÇÃO?

Quem é Day Magalhães, apontada como pivô do término de Virginia e Vini Jr.

Modelo já esteve no centro de outra polêmica envolvendo o jogador

Felipe Sena

Publicado em 15 de maio de 2026 às 18:22

Day Magalhães já teria mantido conversa com Vini Jr. Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A notícia do término de Virginia e Vini Jr. pegou muitos de surpresa nesta sexta-feira (15). Através de um comunicado publicado nos Stories do Instagram, a influenciadora refletiu sobre novas experiências na vida e do carinho pelo jogador.

Em seguida, começaram as especulações nas redes sociais. Entre elas sobre Day Magalhães que voltou aos holofotes após ser apontada como suposto pivô da separação dos dois.

Day Magalhães 1 de 6

O nome da influenciadora começou a circular nas redes sociais depois que ela afirmou, em entrevista à coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, que já sabia do término antes mesmo do anúncio público.

Day Magalhães já tinha sido associada antes a rumores de crise no relacionamento do jogador com Virginia. Ela teria exposto conversas como Vini Jr. em 2025, o que alimentou especulações sobre aproximação dos dois, enquanto o craque da Seleção Brasileira conhecia Virginia.

Day Magalhães é uma modelo brasileira que vive na Itália e acumula mais de 567 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilha conteúdos de moda e viagens internacionais.

A modelo afirmou que mantinha contato e teve encontros com o jogador enquanto ele vivia o romance com Virginia, ao divulgar capturas de tela das supostas conversas e registros de viagens.

Em seguida, afirmou que mantinha contato com Vini Jr. desde maio, negou ter sido bloqueada pelo jogador e disse que esteve com ele enquanto ele se envolvia com Virginia. A modelo também garantiu possuir provas das declarações que fez sobre o caso. Após a confirmação da separação, Day publicou vídeos brindando com champanhe, o que gerou novas reações e comentários entre internautas.