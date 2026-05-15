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Promoção ou novo negócio? Os signos que estão com a sorte grande no trabalho a partir desta sexta (15 de maio)

Se você estava esperando o momento certo para se posicionar ou buscar novos ares, o céu indica que a sorte começou a soprar a seu favor

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de maio de 2026 às 17:17

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Se você é de Touro, Virgem ou Capricórnio, abra bem os olhos hoje. O mercado de trabalho está com uma energia vibrante e, para esses três signos, uma porta que parecia trancada a sete chaves pode finalmente começar a se abrir. Não é mágica, é o resultado da sua dedicação somado a um céu que agora favorece quem age com pé no chão e foco em resultados.

Como é a mãe de cada signo

A mãe de Áries: a força da natureza - A força e a coragem da mãe de Áries que prepara os filhos para vencer qualquer desafio por Imagem gerada por IA
A mãe de Touro: o porto seguro - Carinho e estabilidade definem o colo acolhedor da mãe de Touro. por Imagem gerada por IA
A mãe de Gêmeos: a melhor amiga - Diálogo e versatilidade marcam a relação da mãe de Gêmeos com seus filhos por Imagem gerada por IA
A mãe de Câncer: o coração da casa - A intuição e o amor incondicional que só a mãe de Câncer consegue transmitir por Imagem gerada por IA
A mãe de Leão: a rainha orgulhosa - O brilho e a generosidade da mãe de Leão que protege sua prole com unhas e dentes por Imagem gerada por IA
A mãe de Virgem: a guia dedicada - O cuidado impecável e o apoio constante da mãe de Virgem em todos os detalhes da vida por Imagem gerada por IA
A mãe de Libra: a busca pela harmonia - Justiça e equilíbrio são os pilares da educação da mãe de Libra por Imagem gerada por IA
A mãe de Escorpião: a guardiã intuitiva - A proteção intensa e o vínculo inquebrável da mãe de Escorpião com seus filhos por Imagem gerada por IA
A mãe de Sagitário: a parceira de aventuras - Liberdade e alegria de viver são os grandes ensinamentos da mãe de Sagitário por Imagem gerada por IA
A mãe de Capricórnio: o exemplo de determinação - A base sólida e o senso de responsabilidade que a mãe de Capricórnio transmite por Imagem gerada por IA
A mãe de Aquário: a visionária moderna - Originalidade e respeito à individualidade marcam a maternidade da mãe de Aquário por Imagem gerada por IA
A mãe de Peixes: a alma sensível - A magia e a sensibilidade infinita da mãe de Peixes que acolhe todos os sonhos por Imagem gerada por IA
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A mãe de Áries: a força da natureza - A força e a coragem da mãe de Áries que prepara os filhos para vencer qualquer desafio por Imagem gerada por IA

O movimento de Mercúrio hoje facilita acordos que antes pareciam impossíveis. Sabe aquela conversa sobre aumento, promoção ou uma nova parceria? O momento de agir é agora. O Universo está premiando quem tem a paciência de Touro, mas a visão de Júpiter. Mostre seu valor com fatos e dados, e você verá como a resistência dos outros simplesmente desaparece.

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Muitas vezes, a gente fica esperando um sinal gigante para mudar de rota, mas a virada profissional geralmente começa com uma decisão pequena e firme. Se você sentia que estava estagnado, use a tarde de hoje para atualizar seus contatos ou revisar suas metas. O que você plantar nesta sexta-feira terá raízes profundas e grandes chances de trazer lucro em breve.

Até o final do expediente, uma notícia ou um e-mail inesperado pode mudar o tom do seu final de semana. Mantenha o profissionalismo, mas não tenha medo de mostrar sua ambição. A temporada de "viver no sufoco" está sendo substituída por uma fase de construção sólida.  

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