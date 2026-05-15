ASTROLOGIA

Promoção ou novo negócio? Os signos que estão com a sorte grande no trabalho a partir desta sexta (15 de maio)

Se você estava esperando o momento certo para se posicionar ou buscar novos ares, o céu indica que a sorte começou a soprar a seu favor

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de maio de 2026 às 17:17

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Se você é de Touro, Virgem ou Capricórnio, abra bem os olhos hoje. O mercado de trabalho está com uma energia vibrante e, para esses três signos, uma porta que parecia trancada a sete chaves pode finalmente começar a se abrir. Não é mágica, é o resultado da sua dedicação somado a um céu que agora favorece quem age com pé no chão e foco em resultados.



Como é a mãe de cada signo 1 de 12

O movimento de Mercúrio hoje facilita acordos que antes pareciam impossíveis. Sabe aquela conversa sobre aumento, promoção ou uma nova parceria? O momento de agir é agora. O Universo está premiando quem tem a paciência de Touro, mas a visão de Júpiter. Mostre seu valor com fatos e dados, e você verá como a resistência dos outros simplesmente desaparece.

Muitas vezes, a gente fica esperando um sinal gigante para mudar de rota, mas a virada profissional geralmente começa com uma decisão pequena e firme. Se você sentia que estava estagnado, use a tarde de hoje para atualizar seus contatos ou revisar suas metas. O que você plantar nesta sexta-feira terá raízes profundas e grandes chances de trazer lucro em breve.