Promoção ou novo negócio? Os signos que estão com a sorte grande no trabalho a partir desta sexta (15 de maio)

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 15 de maio de 2026 às 17:17
Se você é de Touro, Virgem ou Capricórnio, abra bem os olhos hoje. O mercado de trabalho está com uma energia vibrante e, para esses três signos, uma porta que parecia trancada a sete chaves pode finalmente começar a se abrir. Não é mágica, é o resultado da sua dedicação somado a um céu que agora favorece quem age com pé no chão e foco em resultados.
Como é a mãe de cada signo
O movimento de Mercúrio hoje facilita acordos que antes pareciam impossíveis. Sabe aquela conversa sobre aumento, promoção ou uma nova parceria? O momento de agir é agora. O Universo está premiando quem tem a paciência de Touro, mas a visão de Júpiter. Mostre seu valor com fatos e dados, e você verá como a resistência dos outros simplesmente desaparece.
Muitas vezes, a gente fica esperando um sinal gigante para mudar de rota, mas a virada profissional geralmente começa com uma decisão pequena e firme. Se você sentia que estava estagnado, use a tarde de hoje para atualizar seus contatos ou revisar suas metas. O que você plantar nesta sexta-feira terá raízes profundas e grandes chances de trazer lucro em breve.
Até o final do expediente, uma notícia ou um e-mail inesperado pode mudar o tom do seu final de semana. Mantenha o profissionalismo, mas não tenha medo de mostrar sua ambição. A temporada de "viver no sufoco" está sendo substituída por uma fase de construção sólida.