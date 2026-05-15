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Grazi Massafera abre o jogo sobre criação de filha com Cauã Reymond

Atriz ressaltou a presença do ex-marido na rotina de Sofia, explicou como lidam com divergências familiares e defendeu a individualidade da jovem de 13 anos

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 15 de maio de 2026 às 18:23

Grazi Massafera e Cauã Reymond
Grazi Massafera e Cauã Reymond Crédito: Reprodução

A atriz Grazi Massafera, atualmente no ar como Arminda na novela "Três Graças", abriu o jogo sobre a dinâmica familiar com o ex-marido, Cauã Reymond. Em entrevista ao jornal O Globo, ela detalhou como os dois dividem a criação da filha, Sofia, de 13 anos, fruto do relacionamento que mantiveram entre 2007 e 2013.

Mesmo após a separação, os atores buscam se organizar constantemente para garantir uma convivência funcional. Segundo Grazi, Reymond é uma figura muito presente na rotina da adolescente. Ela revelou que eventuais desentendimentos entre o ex-casal não acontecem por brigas cotidianas, mas sim pelo desejo mútuo de compartilhar o tempo com a jovem.

“Ele é muito presente na vida da Sofia. Às vezes a gente se desentende porque os dois querem estar com ela”, contou.

Ela diz que nos momentos em que as opiniões divergem com maior intensidade, os dois buscam lembrar que o impasse surge do cuidado compartilhado por Sofia. “Quando estamos numa discussão mais acalorada, alguém tem que parar e falar: ‘Peraí, excesso de amor. Vamos organizar aqui’. Somos doidos por ela”, explicou a artista.

Grazi Massafera

Grazi Massafera por Reprodução
Grazi Massafera por Reprodução
Grazi Massafera por Reprodução
Grazi Massafera por Reprodução
Grazi Massafera por Reprodução
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Grazi Massafera por Reprodução
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Grazi Massafera por Reprodução

A intérprete de Arminda também contou como protege a integridade da filha diante da exposição pública. Grazi criticou os comentários direcionados à aparência de Sofia na internet, classificando a atitude desses internautas como inaceitável, principalmente por ser direcionado a uma adolescente.

“Já falaram: ‘A menina sem testa’. É um absurdo, não só com a minha filha, mas com todos os adolescentes”, disse. De acordo com a atriz, o assunto é tratado com leveza e bom humor entre as duas.

Grazi também reforçou a importância de permitir que a adolescente desenvolva sua própria identidade, sem que seja constantemente comparada aos pais. Ela mencionou as aulas de canto como um espaço onde Sofia pode expressar sua personalidade.

“As pessoas olham e dizem se é parecida comigo ou com o pai. Aqui em casa não é nem um nem outro, é ela”, afirmou.

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Cauã Reymond Filha Grazi Massafera

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