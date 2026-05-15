Com clipe gravado no Maracanã, Shakira lança "Dai dai", faixa oficial do Mundial de 2026

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Kamila Macedo
Publicado em 15 de maio de 2026 às 19:30
Shakira está marcando presença em uma Copa do Mundo pela terceira vez. A cantora colombiana lançou “Dai dai” como música oficial do campeonato mundial nesta quinta-feira (14), em parceria com o cantor nigeriano Burna Boy, e a faixa já pode ser encontrada nas plataformas digitais.
Com referências ao pop latino e ao afrobeats, o videoclipe da canção foi gravado no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, durante a recente passagem da artista pelo Brasil.
Shakira em Copacabana
A estrela já havia participado do torneio em 2010, na África do Sul, com o sucesso “Waka Waka (This Time for Africa)”. Ela também integrou o evento de 2014, realizado em terras brasileiras, com a faixa “La La La”. Todas essas composições bebem da mesma inspiração voltada às raízes do pop latino e do afrobeats.
O anúncio do novo single havia sido feito em 7 de maio, e Shakira vinha compartilhando trechos do clipe nas redes sociais para antecipar o clima para a competição.
Além do lançamento, a colombiana vai se apresentar em julho, na cidade de Nova Jersey, como uma das atrações da final da Copa do Mundo de 2026. O encerramento do torneio terá uma novidade inédita na história do campeonato: um show de intervalo inspirado no formato do Super Bowl. As atrações escolhidas pela Fifa para o espetáculo, além de Shakira, inclui nomes como Madonna e o grupo sul-coreano BTS. A curadoria musical foi feita por Chris Martin, vocalista da banda Coldplay.
O lançamento da música acontece duas semanas após a estrela reunir cerca de 2 milhões de pessoas em um megashow histórico nas areias da Praia de Copacabana, no “Todo Mundo no Rio”. A apresentação se tornou a maior da carreira da artista e ampliou ainda mais o impacto de sua turnê pela América Latina.