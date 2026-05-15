MÚSICA

Com clipe gravado no Maracanã, Shakira lança "Dai dai", faixa oficial do Mundial de 2026

Após o sucesso de “Waka Waka” e “La La La”, cantora colombiana retorna com música em parceria com o cantor Burna Boy

Kamila Macedo

Publicado em 15 de maio de 2026 às 19:30

Shakira Crédito: Reprodução | Instagram

Shakira está marcando presença em uma Copa do Mundo pela terceira vez. A cantora colombiana lançou “Dai dai” como música oficial do campeonato mundial nesta quinta-feira (14), em parceria com o cantor nigeriano Burna Boy, e a faixa já pode ser encontrada nas plataformas digitais.

Com referências ao pop latino e ao afrobeats, o videoclipe da canção foi gravado no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, durante a recente passagem da artista pelo Brasil.

Shakira em Copacabana 1 de 19

A estrela já havia participado do torneio em 2010, na África do Sul, com o sucesso “Waka Waka (This Time for Africa)”. Ela também integrou o evento de 2014, realizado em terras brasileiras, com a faixa “La La La”. Todas essas composições bebem da mesma inspiração voltada às raízes do pop latino e do afrobeats.

O anúncio do novo single havia sido feito em 7 de maio, e Shakira vinha compartilhando trechos do clipe nas redes sociais para antecipar o clima para a competição.

Além do lançamento, a colombiana vai se apresentar em julho, na cidade de Nova Jersey, como uma das atrações da final da Copa do Mundo de 2026. O encerramento do torneio terá uma novidade inédita na história do campeonato: um show de intervalo inspirado no formato do Super Bowl. As atrações escolhidas pela Fifa para o espetáculo, além de Shakira, inclui nomes como Madonna e o grupo sul-coreano BTS. A curadoria musical foi feita por Chris Martin, vocalista da banda Coldplay.