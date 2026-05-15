TURISMO

Única capital do Nordeste que não tem mar, tem floresta no meio de avenida e é destaque em ranking de qualidade de vida

Mesopotâmia brasileira, Teresina cresceu entre dois rios, guarda troncos fossilizados e aparece bem colocada em ranking de qualidade de vida



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 15 de maio de 2026 às 19:19

A história de Teresina começa em 16 de agosto de 1852, quando o conselheiro José Antônio Saraiva transferiu a sede da província de Oeiras para a região onde os rios Parnaíba e Poti se encontram Crédito: Gerda Arendt/Wikimedia Commons

Em vez de praia, a capital do Piauí, Teresina, tem dois rios como marca principal, nasceu planejada no século 19, guarda troncos fossilizados em plena área urbana e aparece entre as capitais mais bem colocadas do país em qualidade de vida.

A mais de 300 km do litoral, a cidade cresceu entre os rios Parnaíba e Poti. Dessa localização vem o apelido de Mesopotâmia Brasileira, referência à antiga civilização que se desenvolveu entre rios. No caso piauiense, a comparação ajuda a explicar como a água marcou a paisagem, a história urbana e a identidade local.

Teresina 1 de 6

No Índice de Progresso Social Brasil 2025, Teresina ocupa o 13º lugar entre as capitais brasileiras, com nota 65,76. No recorte regional, aparece como o 5º município nordestino mais bem colocado no levantamento.

Capital nasceu planejada

A história de Teresina começa em 16 de agosto de 1852, quando o conselheiro José Antônio Saraiva transferiu a sede da província de Oeiras para a região onde os rios Parnaíba e Poti se encontram.

Segundo registros históricos da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, a SEMPLAN, Teresina foi a primeira cidade brasileira construída com traçado geométrico. Ruas paralelas e quarteirões simétricos deram à nova capital uma organização semelhante a um tabuleiro.

O nome homenageia a imperatriz Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II. Já o apelido Cidade Verde foi criado em 1899 pelo escritor maranhense Coelho Neto, em referência à arborização que sombreia avenidas da cidade.

Outra curiosidade local chama atenção. Teresina, única capital nordestina fora do litoral, também tem uma lei que restringe a exposição de saleiros e açucareiros em mesas e balcões de bares, restaurantes e estabelecimentos similares.

Uma floresta fóssil na cidade

Entre os elementos mais incomuns da capital está um sítio paleontológico em plena zona urbana. Em uma das principais vias de Teresina, troncos petrificados há cerca de 270 milhões de anos permanecem preservados no mesmo lugar em que cresceram.

O espaço foi tombado em nível nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, e em 2025 passou a se chamar Parque Floresta Fóssil Doutora Niède Guidon.

Cerca de 60 troncos permineralizados fazem parte do parque. Eles pertencem à formação geológica Pedra de Fogo, na Bacia do Parnaíba, e tornam a capital um caso raro entre cidades brasileiras.

O que conhecer em Teresina

Mesmo longe do mar, Teresina reúne parques, mirantes e espaços históricos em distâncias curtas. Entre os atrativos citados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a SEMDEC, está o Mirante da Ponte Estaiada, com elevador panorâmico a 95 metros de altura e vista 360 graus da cidade.

O Parque Ambiental Encontro dos Rios marca o ponto onde o Poti deságua no Parnaíba, com restaurante flutuante e monumento ao Cabeça de Cuia. Já o Museu do Piauí reúne mais de 7 mil peças, incluindo porcelanas chinesas e louças da Companhia das Índias.

Também entram no roteiro o Parque Potycabana, às margens do Rio Poti, o Mercado Central São José e o Parque Floresta Fóssil Doutora Niède Guidon.

Na culinária, a capital mistura sertão e tradição ribeirinha. Entre os sabores típicos estão cajuína, Maria Isabel, capote, paçoca de carne de sol e versões regionais do baião de dois.

Teresina tem clima quente durante todo o ano e períodos bem definidos de chuva e seca. Para passeios ao ar livre, a estação seca costuma ser mais favorável, embora o calor continue presente.