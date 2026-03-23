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Netflix movimenta catálogo com estreias de suspense, drama e romance entre 23 e 29 de março

Novas séries e filmes chegam à plataforma nesta semana com histórias que vão de conflitos adolescentes a mistérios psicológicos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de março de 2026 às 19:56

Netflix
Netflix Crédito: Divulgação

A programação da Netflix ganha reforços importantes nesta semana, entre esta segunda-feira (23) e o próximo domingo (29), com estreias que exploram diferentes gêneros e prometem prender a atenção do público. O catálogo recebe produções que vão do drama juvenil ao suspense psicológico, além de adaptações literárias e histórias policiais cheias de tensão.

Entre os destaques está a terceira temporada de “Heartbreak High: Onde Tudo Acontece”, que retorna com novos conflitos no ambiente escolar. A série acompanha os estudantes de Hartley High em meio a desafios típicos da juventude, como relacionamentos, amadurecimento e questões sociais. Nos novos episódios, os personagens enfrentam o fim do ano letivo, lidando com provas, consequências de atitudes passadas e decisões que podem impactar o futuro.

Lançamentos da Netflix

1. Heartbreak High: Onde Tudo Acontece – 3ª temporada (25/03) por Divulgação
2. Algo Horrível Vai Acontecer (26/03) por Divulgação
3. Os Casos de Harry Hole (26/03) por Divulgação
4. Adoráveis Mulheres (26/03) por Divulgação
5. Não se Preocupe, Querida (27/03) por Divulgação
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1. Heartbreak High: Onde Tudo Acontece – 3ª temporada (25/03) por Divulgação

Outra novidade é “Algo Horrível Vai Acontecer”, produção que aposta no terror psicológico para contar a história de um casal prestes a se casar. O que deveria ser um momento de celebração se transforma em uma sequência de eventos perturbadores, colocando à prova a sanidade e o relacionamento dos protagonistas.

Para quem prefere investigações intensas, “Os Casos de Harry Hole” mergulha no universo policial ao acompanhar um detetive marcado por traumas. A trama envolve assassinatos em série, conflitos internos e um ambiente de corrupção que desafia os limites morais do personagem principal.

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Já o filme “Adoráveis Mulheres” traz uma narrativa mais sensível e clássica, centrada na trajetória das irmãs March. Ambientada no período da Guerra Civil Americana, a história mostra os diferentes caminhos escolhidos por cada uma delas na busca por independência e realização pessoal.

Fechando a lista, “Não se Preocupe, Querida” aposta em um suspense ambientado nos anos 1950. O longa apresenta uma comunidade aparentemente perfeita, onde a rotina ideal começa a se revelar cheia de segredos, levando a protagonista a questionar tudo ao seu redor.

Com opções variadas, os lançamentos da semana reforçam a aposta da plataforma em conteúdos que dialogam com diferentes públicos e estilos de consumo.

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