Eduardo Costa compra vaca de R$ 2 milhões; veja por que animal foi tão caro

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Fernanda Varela
Publicado em 23 de março de 2026 às 19:35
O cantor Eduardo Costa segue investindo fora da música. O cantor decidiu comprar uma vaca avaliada em R$ 2 milhões em sociedade com o influenciador Gustavo Tubarão.
O animal é da raça Nelore, uma das mais valorizadas do país, conhecida pelo alto padrão genético. O investimento faz parte de um projeto que vem sendo desenvolvido pelo cantor há cerca de três anos, com foco no melhoramento da raça.
Eduardo Costa
Nesse período, Eduardo Costa passou a atuar diretamente no chamado Nelore JG, iniciativa voltada à seleção genética de animais. Segundo o próprio posicionamento do projeto, o cantor participa de decisões estratégicas, acompanha linhagens e contribui na escolha dos exemplares.
O movimento segue uma tendência entre artistas do sertanejo que têm direcionado parte do patrimônio para o agronegócio. Em março do ano passado, o cantor Murilo Huff também investiu R$ 2 milhões na compra de uma vaca da raça Nelore Pintado durante um leilão.
O mercado de genética bovina tem movimentado cifras milionárias no Brasil, impulsionado pela busca por animais com alto potencial reprodutivo e valorização no setor agropecuário.