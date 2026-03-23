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Eduardo Costa compra vaca de R$ 2 milhões; veja por que animal foi tão caro

Cantor adquiriu animal da raça Nelore em sociedade com Gustavo Tubarão e amplia presença no setor

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de março de 2026 às 19:35

Eduardo Costa
Eduardo Costa Crédito: Reprodução

O cantor Eduardo Costa segue investindo fora da música. O cantor decidiu comprar uma vaca avaliada em R$ 2 milhões em sociedade com o influenciador Gustavo Tubarão.

O animal é da raça Nelore, uma das mais valorizadas do país, conhecida pelo alto padrão genético. O investimento faz parte de um projeto que vem sendo desenvolvido pelo cantor há cerca de três anos, com foco no melhoramento da raça.

Eduardo Costa

Eduardo Costa aparece irreconhecível em show no Mato Grosso por Reprodução/Redes Sociais
Eduardo Costa por Reprodução
Antes e depois de Eduardo Costa por Reprodução
Antes e depois de Eduardo Costa por Reprodução
Eduardo Costa por Divulgação
Antes e depois de Eduardo Costa por Reprodução
Eduardo Costa por Divulgação
Antes e depois de Eduardo Costa por Reprodução
Antes e depois de Eduardo Costa por Reprodução
Antes e depois de Eduardo Costa por Reprodução
Antes e depois de Eduardo Costa por Reprodução
Eduardo Costa por Divulgação
Eduardo Costa por Divulgação
Antes e depois de Eduardo Costa por Reprodução
Eduardo Costa por Divulgação
Antes e depois de Eduardo Costa por Reprodução
Antes e depois de Eduardo Costa por Reprodução
Antes e depois de Eduardo Costa por Reprodução
Eduardo Costa em novo visual por Reprodução
Eduardo Costa por Divulgação
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Eduardo Costa aparece irreconhecível em show no Mato Grosso por Reprodução/Redes Sociais

Nesse período, Eduardo Costa passou a atuar diretamente no chamado Nelore JG, iniciativa voltada à seleção genética de animais. Segundo o próprio posicionamento do projeto, o cantor participa de decisões estratégicas, acompanha linhagens e contribui na escolha dos exemplares.

O movimento segue uma tendência entre artistas do sertanejo que têm direcionado parte do patrimônio para o agronegócio. Em março do ano passado, o cantor Murilo Huff também investiu R$ 2 milhões na compra de uma vaca da raça Nelore Pintado durante um leilão.

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