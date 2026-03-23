PAGARIA?

Eduardo Costa compra vaca de R$ 2 milhões; veja por que animal foi tão caro

Cantor adquiriu animal da raça Nelore em sociedade com Gustavo Tubarão e amplia presença no setor

Fernanda Varela

Publicado em 23 de março de 2026 às 19:35

Eduardo Costa Crédito: Reprodução

O cantor Eduardo Costa segue investindo fora da música. O cantor decidiu comprar uma vaca avaliada em R$ 2 milhões em sociedade com o influenciador Gustavo Tubarão.

O animal é da raça Nelore, uma das mais valorizadas do país, conhecida pelo alto padrão genético. O investimento faz parte de um projeto que vem sendo desenvolvido pelo cantor há cerca de três anos, com foco no melhoramento da raça.

Eduardo Costa 1 de 20

Nesse período, Eduardo Costa passou a atuar diretamente no chamado Nelore JG, iniciativa voltada à seleção genética de animais. Segundo o próprio posicionamento do projeto, o cantor participa de decisões estratégicas, acompanha linhagens e contribui na escolha dos exemplares.

O movimento segue uma tendência entre artistas do sertanejo que têm direcionado parte do patrimônio para o agronegócio. Em março do ano passado, o cantor Murilo Huff também investiu R$ 2 milhões na compra de uma vaca da raça Nelore Pintado durante um leilão.