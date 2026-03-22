Juliano Floss e Samira descobrem coincidência bizarra entre os dois e surpreendem colegas no BBB 26

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Fernanda Varela
Publicado em 22 de março de 2026 às 18:00
Uma conversa descontraída na cozinha do BBB 26 revelou uma coincidência inesperada entre Juliano Floss e Samira. Os dois participantes descobriram que possuem a mesma tatuagem, feita exatamente no mesmo lugar do corpo, o que chamou a atenção dentro e fora da casa nesta sexta-feira (27).
A situação aconteceu enquanto Juliano procurava um item no armário e reparou no tornozelo da sister. Ao notar o desenho, ele questionou: “Isso é um raio?”. A surpresa veio logo em seguida, quando perceberam que ambos têm o mesmo símbolo tatuado na mesma região.
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP
Além da tatuagem semelhante, os participantes também já haviam comentado que são do Sul do país, o que tornou a coincidência ainda mais curiosa para os colegas de confinamento.
Durante a conversa, Samira contou que o raio foi sua primeira tatuagem e revelou que fez o desenho em um momento impulsivo. “Foi minha primeira tatuagem, bêbada”, disse. Juliano então afirmou que aquele também foi o primeiro desenho que marcou sua pele, feito ao lado da mãe e da irmã.
A descoberta rapidamente repercutiu nas redes sociais após a publicação do trecho pela produção do programa, com fãs comentando a sintonia inesperada entre os dois confinados.