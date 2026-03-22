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Juliano Floss e Samira descobrem coincidência bizarra entre os dois e surpreendem colegas no BBB 26

Participantes perceberam coincidência durante conversa na cozinha e reação viralizou entre fãs do reality

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de março de 2026 às 18:00

Juliano Floss e Samira
Juliano Floss e Samira Crédito: Reprodução

Uma conversa descontraída na cozinha do BBB 26 revelou uma coincidência inesperada entre Juliano Floss e Samira. Os dois participantes descobriram que possuem a mesma tatuagem, feita exatamente no mesmo lugar do corpo, o que chamou a atenção dentro e fora da casa nesta sexta-feira (27).

A situação aconteceu enquanto Juliano procurava um item no armário e reparou no tornozelo da sister. Ao notar o desenho, ele questionou: “Isso é um raio?”. A surpresa veio logo em seguida, quando perceberam que ambos têm o mesmo símbolo tatuado na mesma região.

Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP

Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
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Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
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Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais

Além da tatuagem semelhante, os participantes também já haviam comentado que são do Sul do país, o que tornou a coincidência ainda mais curiosa para os colegas de confinamento.

Durante a conversa, Samira contou que o raio foi sua primeira tatuagem e revelou que fez o desenho em um momento impulsivo. “Foi minha primeira tatuagem, bêbada”, disse. Juliano então afirmou que aquele também foi o primeiro desenho que marcou sua pele, feito ao lado da mãe e da irmã.

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A descoberta rapidamente repercutiu nas redes sociais após a publicação do trecho pela produção do programa, com fãs comentando a sintonia inesperada entre os dois confinados.

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