ASTROLOGIA

Anjo da Guarda revela mudança de direção para 3 signos nesta segunda-feira (23 de março): hora de ajustar rotas

Mensagem do dia indica reavaliações importantes e novos caminhos se abrindo

Fernanda Varela

Publicado em 23 de março de 2026 às 00:00

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

A segunda-feira (23) chega com um recado claro do Anjo da Guarda: nem tudo precisa continuar como está. O dia traz uma energia de ajuste de rota, indicando que mudanças de planos podem ser necessárias para que as coisas fluam melhor.

Situações que pareciam certas podem perder força, enquanto novas possibilidades começam a surgir. O momento pede flexibilidade e coragem para redirecionar caminhos.

Gêmeos

Geminianos podem perceber que um plano não faz mais sentido como antes. O Anjo da Guarda indica que insistir pode gerar desgaste.

O melhor será se abrir para novas alternativas.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado 1 de 5

Leão

Leoninos devem rever decisões recentes, principalmente no campo pessoal. Algo pode precisar de ajuste para evitar conflitos futuros.

O dia pede humildade para recalcular.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso 1 de 6

Aquário

Aquarianos podem se deparar com mudanças inesperadas. O Anjo da Guarda indica que essas alterações podem ser positivas, mesmo que causem desconforto no início.

O momento é de adaptação.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa 1 de 5

Mensagem do dia