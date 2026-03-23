Anjo da Guarda revela mudança de direção para 3 signos nesta segunda-feira (23 de março): hora de ajustar rotas

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Fernanda Varela
Publicado em 23 de março de 2026 às 00:00
A segunda-feira (23) chega com um recado claro do Anjo da Guarda: nem tudo precisa continuar como está. O dia traz uma energia de ajuste de rota, indicando que mudanças de planos podem ser necessárias para que as coisas fluam melhor.
Situações que pareciam certas podem perder força, enquanto novas possibilidades começam a surgir. O momento pede flexibilidade e coragem para redirecionar caminhos.
Gêmeos
Geminianos podem perceber que um plano não faz mais sentido como antes. O Anjo da Guarda indica que insistir pode gerar desgaste.
O melhor será se abrir para novas alternativas.
As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado
Leão
Leoninos devem rever decisões recentes, principalmente no campo pessoal. Algo pode precisar de ajuste para evitar conflitos futuros.
O dia pede humildade para recalcular.
As cores de cada signo | Leão: laranja intenso
Aquário
Aquarianos podem se deparar com mudanças inesperadas. O Anjo da Guarda indica que essas alterações podem ser positivas, mesmo que causem desconforto no início.
O momento é de adaptação.
As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa
Mensagem do dia
Mudar de direção não é fracasso, é sabedoria. Ajustar o caminho pode te levar exatamente onde você precisa chegar.