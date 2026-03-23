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Anjo da Guarda revela mudança de direção para 3 signos nesta segunda-feira (23 de março): hora de ajustar rotas

Mensagem do dia indica reavaliações importantes e novos caminhos se abrindo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de março de 2026 às 00:00

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

A segunda-feira (23) chega com um recado claro do Anjo da Guarda: nem tudo precisa continuar como está. O dia traz uma energia de ajuste de rota, indicando que mudanças de planos podem ser necessárias para que as coisas fluam melhor.

Situações que pareciam certas podem perder força, enquanto novas possibilidades começam a surgir. O momento pede flexibilidade e coragem para redirecionar caminhos.

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Gêmeos

Geminianos podem perceber que um plano não faz mais sentido como antes. O Anjo da Guarda indica que insistir pode gerar desgaste.

O melhor será se abrir para novas alternativas.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
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Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução

Leão

Leoninos devem rever decisões recentes, principalmente no campo pessoal. Algo pode precisar de ajuste para evitar conflitos futuros.

O dia pede humildade para recalcular.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
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Leão: laranja intenso por Reprodução

Aquário

Aquarianos podem se deparar com mudanças inesperadas. O Anjo da Guarda indica que essas alterações podem ser positivas, mesmo que causem desconforto no início.

O momento é de adaptação.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
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Aquário: azul turquesa por Reprodução

Mensagem do dia

Mudar de direção não é fracasso, é sabedoria. Ajustar o caminho pode te levar exatamente onde você precisa chegar.

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