ASTROLOGIA

As 6 datas mais marcantes que ainda restam em 2026 e que podem mudar os rumos da sua vida

Segundo o astrólogo Evan Nathaniel Grim, os próximos meses ainda reservam momentos intensos e difíceis de esquecer

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de março de 2026 às 13:00

Signos, anjo e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Mesmo com tanta coisa já acontecendo em 2026, ainda há datas que prometem marcar o restante do ano de forma profunda. Pelo menos é isso que defende o astrólogo Evan Nathaniel Grim, que apontou seis momentos dos próximos meses com potencial para deixar impactos duradouros na vida coletiva e também na experiência individual. Segundo ele, são períodos que podem ser lembrados por muito tempo, justamente por coincidirem com mudanças intensas, reviravoltas emocionais, novas decisões e acontecimentos capazes de alterar trajetórias.

17 de abril

A primeira dessas datas é 17 de abril. Na visão do astrólogo, o dia carrega uma energia de enfrentamento, coragem e impulso, podendo intensificar tensões no cenário global, mas também fortalecer atitudes mais firmes na vida pessoal. É um momento que tende a mexer com a disposição para agir, reagir e colocar limites, especialmente diante de situações que já vinham incomodando há algum tempo. Para muitas pessoas, pode ser um ponto de virada ligado à força interior e à necessidade de se posicionar com mais clareza.

23 de abril

Poucos dias depois, em 23 de abril, outro movimento importante entra em cena. Evan Nathaniel Grim destaca que essa data pode abalar estruturas aparentemente estáveis, sobretudo nos relacionamentos. Ainda assim, ele observa que esse abalo não precisa ser interpretado de forma negativa. Em alguns casos, a instabilidade pode funcionar como um empurrão para tirar vínculos da mesmice, reacender desejos adormecidos e trazer mais verdade para conexões que precisavam sair do automático.

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9 de junho

Já 9 de junho aparece como uma das datas mais positivas da lista. De acordo com o astrólogo, esse tende a ser um dia especialmente favorável para o amor, o dinheiro e a vida familiar. O clima é de reconciliação, acolhimento e reconstrução de laços, o que pode beneficiar quem deseja curar mágoas, se reaproximar de alguém ou simplesmente viver relações com mais leveza e afeto.

4 de julho

O dia 4 de julho também entra entre os momentos mais intensos do ano. Segundo Evan Nathaniel Grim, a data tem potencial para carregar uma energia mais imprevisível, agitada e até caótica, favorecendo atitudes impulsivas, decisões radicais e situações que escapam do controle com mais facilidade. Na vida pessoal, isso pode se traduzir em rompantes, reações exageradas e uma necessidade forte de romper com padrões antigos.

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12 de agosto

Outra data que merece atenção é 12 de agosto. Esse tende a ser um dos momentos mais marcantes do ano por favorecer mudanças de longo prazo, especialmente ligadas à autoconfiança, à expressão pessoal e à forma como cada um se posiciona nas relações e nos próprios objetivos. A tendência é de mais clareza emocional e mais coragem para resolver pendências que vinham pesando há algum tempo, o que pode tornar a vida mais leve aos poucos.

Meados de outubro

Por fim, Evan Nathaniel Grim chama atenção para meados de outubro, que não se resumem a um único dia, mas a um período inteiro com potencial de impacto. Segundo ele, esse momento pode provocar mudanças relevantes na economia e no mercado de trabalho, com reflexos importantes também na vida prática das pessoas. A sensação pode ser de instabilidade, pressão e necessidade de adaptação, principalmente diante de transformações que exigem rapidez, jogo de cintura e visão de futuro.