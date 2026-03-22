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As 6 datas mais marcantes que ainda restam em 2026 e que podem mudar os rumos da sua vida

Segundo o astrólogo Evan Nathaniel Grim, os próximos meses ainda reservam momentos intensos e difíceis de esquecer

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de março de 2026 às 13:00

Signos, anjo e sorte
Signos, anjo e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Mesmo com tanta coisa já acontecendo em 2026, ainda há datas que prometem marcar o restante do ano de forma profunda. Pelo menos é isso que defende o astrólogo Evan Nathaniel Grim, que apontou seis momentos dos próximos meses com potencial para deixar impactos duradouros na vida coletiva e também na experiência individual. Segundo ele, são períodos que podem ser lembrados por muito tempo, justamente por coincidirem com mudanças intensas, reviravoltas emocionais, novas decisões e acontecimentos capazes de alterar trajetórias.

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17 de abril

A primeira dessas datas é 17 de abril. Na visão do astrólogo, o dia carrega uma energia de enfrentamento, coragem e impulso, podendo intensificar tensões no cenário global, mas também fortalecer atitudes mais firmes na vida pessoal. É um momento que tende a mexer com a disposição para agir, reagir e colocar limites, especialmente diante de situações que já vinham incomodando há algum tempo. Para muitas pessoas, pode ser um ponto de virada ligado à força interior e à necessidade de se posicionar com mais clareza.

23 de abril

Poucos dias depois, em 23 de abril, outro movimento importante entra em cena. Evan Nathaniel Grim destaca que essa data pode abalar estruturas aparentemente estáveis, sobretudo nos relacionamentos. Ainda assim, ele observa que esse abalo não precisa ser interpretado de forma negativa. Em alguns casos, a instabilidade pode funcionar como um empurrão para tirar vínculos da mesmice, reacender desejos adormecidos e trazer mais verdade para conexões que precisavam sair do automático.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

9 de junho

Já 9 de junho aparece como uma das datas mais positivas da lista. De acordo com o astrólogo, esse tende a ser um dia especialmente favorável para o amor, o dinheiro e a vida familiar. O clima é de reconciliação, acolhimento e reconstrução de laços, o que pode beneficiar quem deseja curar mágoas, se reaproximar de alguém ou simplesmente viver relações com mais leveza e afeto.

4 de julho

O dia 4 de julho também entra entre os momentos mais intensos do ano. Segundo Evan Nathaniel Grim, a data tem potencial para carregar uma energia mais imprevisível, agitada e até caótica, favorecendo atitudes impulsivas, decisões radicais e situações que escapam do controle com mais facilidade. Na vida pessoal, isso pode se traduzir em rompantes, reações exageradas e uma necessidade forte de romper com padrões antigos.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

12 de agosto

Outra data que merece atenção é 12 de agosto. Esse tende a ser um dos momentos mais marcantes do ano por favorecer mudanças de longo prazo, especialmente ligadas à autoconfiança, à expressão pessoal e à forma como cada um se posiciona nas relações e nos próprios objetivos. A tendência é de mais clareza emocional e mais coragem para resolver pendências que vinham pesando há algum tempo, o que pode tornar a vida mais leve aos poucos.

Meados de outubro

Por fim, Evan Nathaniel Grim chama atenção para meados de outubro, que não se resumem a um único dia, mas a um período inteiro com potencial de impacto. Segundo ele, esse momento pode provocar mudanças relevantes na economia e no mercado de trabalho, com reflexos importantes também na vida prática das pessoas. A sensação pode ser de instabilidade, pressão e necessidade de adaptação, principalmente diante de transformações que exigem rapidez, jogo de cintura e visão de futuro.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

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