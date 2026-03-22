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3 signos vão atrair muita sorte e podem viver uma semana de virada, alívio e oportunidades inesperadas

Os próximos dias favorecem recomeços, oportunidades e uma sensação mais forte de que finalmente as coisas estão entrando no lugar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de março de 2026 às 11:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 23 a 29 de março chega com um clima de construção, persistência e amadurecimento. Mesmo que nem tudo aconteça na velocidade desejada, esse período pode trazer sinais importantes de progresso para quem continua acreditando no que quer viver. Entre boas surpresas, decisões mais firmes e uma nova confiança no futuro, três signos se destacam e tendem a atrair sorte, oportunidades e uma energia mais promissora ao longo dos próximos dias. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

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Gêmeos: Uma nova fase começa a se desenhar com mais clareza, abrindo espaço para conexões importantes, acordos promissores e caminhos que façam mais sentido para o seu momento. A semana favorece escolhas mais autênticas e decisões que podem te aproximar de algo maior, especialmente quando você deixa de seguir apenas o esperado e passa a ouvir com mais coragem aquilo que realmente quer. A sorte aparece justamente nessa abertura para o novo, para o diferente e para tudo o que amplia sua visão de futuro.

Dica cósmica: Confie mais no que te entusiasma de verdade e não tenha medo de mudar a rota.

Viagens que são a cara de Gêmeos

Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock
Recife (PE) – História, cultura e vida urbana por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura e debates por Shutterstock
São Paulo (SP) – Estímulo intelectual sem fim por Shutterstock
Nova York (EUA) – Mil estímulos ao mesmo tempo por Shutterstock
Curitiba (PR) – Cultura urbana organizada por Shutterstock
Barcelona (Espanha) – Cultura, praia e movimento por Shutterstock
Belém (PA) – Gastronomia e troca cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – Informação em todos os cantos por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Tecnologia e novidades por Shutterstock
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Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock

Leão: Os próximos dias podem marcar o início de uma fase mais sólida, madura e cheia de potencial para crescer. A sorte se aproxima quando você assume com seriedade aquilo que quer construir e entende que algumas conquistas exigem constância. Esse não é um momento de pressa, mas de comprometimento com metas que podem transformar sua vida aos poucos e de forma duradoura. Mesmo que existam desafios no caminho, a semana mostra que insistir no que faz sentido pode render frutos muito importantes.

Dica cósmica: Leve seus planos a sério e não recue diante do primeiro obstáculo.

Viagens que são a cara de Leão

Mônaco – Exclusividade por Shutterstock
Roma (Itália) – Grandeza histórica por Shutterstock
Ibiza (Espanha) – Festa e presença social por Shutterstock
Rio de Janeiro (RJ) – Cenário icônico e destaque por Shutterstock
Salvador (BA) – Cultura vibrante e identidade forte por Shutterstock
Los Angeles (EUA) – Glamour e entretenimento por Shutterstock
Foz do Iguaçu (PR) – Grandeza natural por Shutterstock
São Luís (MA) – História e personalidade por Shutterstock
Palmas (TO) – Sol, espaço e visibilidade por Shutterstock
Dubai (Emirados Árabes) – Luxo e grandiosidade por Shutterstock
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Mônaco – Exclusividade por Shutterstock

Escorpião: A semana traz uma mudança de perspectiva que pode fazer toda a diferença na forma como você enxerga o futuro. Aos poucos, você tende a se sentir mais leve, mais esperançosa e mais aberta a acreditar que coisas boas também podem acontecer com você. Esse movimento interno fortalece sua sorte e ajuda a atrair oportunidades, alívios e experiências mais positivas. Em vez de esperar sempre pelo pior, o momento pede confiança, entrega e disposição para abraçar o que chega com o coração mais aberto.

Dica cósmica: Pare de alimentar o medo antes da hora e dê espaço para o melhor acontecer.

Viagens que são a cara de Escorpião

Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock
Machu Picchu (Peru) – Mistério e espiritualidade por Shutterstock
São Miguel das Missões (RS) – História profunda e simbólica por Wikipédia/Reprodução
Mostar (Bósnia e Herzegovina) - – História marcada por conflitos e reconstrução simbólica por Shutterstock
Parque Nacional do Jaú (AM) – Isolamento e sensação de mistério por Iasmina Freire/ICMBio
Petra (Jordânia) – Mistério e impacto histórico por Shutterstock
Transilvânia (Romênia) – História sombria e fascinante por Shutterstock
Pantanal (MS) – Natureza intensa e silenciosa por Shutterstock
Ouro Preto (MG) – Passado intenso e atmosfera forte por Shutterstock
Chapada Diamantina (BA) – Trilhas profundas e conexão interior por Shutterstock
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Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock

Tags:

Signo Gêmeos Leão Escorpião Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte

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