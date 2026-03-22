ASTROLOGIA

3 signos vão atrair muita sorte e podem viver uma semana de virada, alívio e oportunidades inesperadas

Os próximos dias favorecem recomeços, oportunidades e uma sensação mais forte de que finalmente as coisas estão entrando no lugar

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de março de 2026 às 11:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 23 a 29 de março chega com um clima de construção, persistência e amadurecimento. Mesmo que nem tudo aconteça na velocidade desejada, esse período pode trazer sinais importantes de progresso para quem continua acreditando no que quer viver. Entre boas surpresas, decisões mais firmes e uma nova confiança no futuro, três signos se destacam e tendem a atrair sorte, oportunidades e uma energia mais promissora ao longo dos próximos dias. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: Uma nova fase começa a se desenhar com mais clareza, abrindo espaço para conexões importantes, acordos promissores e caminhos que façam mais sentido para o seu momento. A semana favorece escolhas mais autênticas e decisões que podem te aproximar de algo maior, especialmente quando você deixa de seguir apenas o esperado e passa a ouvir com mais coragem aquilo que realmente quer. A sorte aparece justamente nessa abertura para o novo, para o diferente e para tudo o que amplia sua visão de futuro.

Dica cósmica: Confie mais no que te entusiasma de verdade e não tenha medo de mudar a rota.

Viagens que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Leão: Os próximos dias podem marcar o início de uma fase mais sólida, madura e cheia de potencial para crescer. A sorte se aproxima quando você assume com seriedade aquilo que quer construir e entende que algumas conquistas exigem constância. Esse não é um momento de pressa, mas de comprometimento com metas que podem transformar sua vida aos poucos e de forma duradoura. Mesmo que existam desafios no caminho, a semana mostra que insistir no que faz sentido pode render frutos muito importantes.

Dica cósmica: Leve seus planos a sério e não recue diante do primeiro obstáculo.

Viagens que são a cara de Leão 1 de 10

Escorpião: A semana traz uma mudança de perspectiva que pode fazer toda a diferença na forma como você enxerga o futuro. Aos poucos, você tende a se sentir mais leve, mais esperançosa e mais aberta a acreditar que coisas boas também podem acontecer com você. Esse movimento interno fortalece sua sorte e ajuda a atrair oportunidades, alívios e experiências mais positivas. Em vez de esperar sempre pelo pior, o momento pede confiança, entrega e disposição para abraçar o que chega com o coração mais aberto.

Dica cósmica: Pare de alimentar o medo antes da hora e dê espaço para o melhor acontecer.