Jendal proíbe Kênia de namorar Dumi em 'A Nobreza do Amor' desta segunda (11)

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de maio de 2026 às 16:00
No capítulo desta segunda (11), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., o clima pesou em Batanga! Jendal decide bater o martelo e proibir terminantemente que Kênia se envolva com o guarda Dumi. O coração da princesa fica em pedaços, mas ela não abaixa a cabeça, o aviso foi dado ao rei, ou é Dumi, ou não é ninguém.
A Nobreza do Amor
Enquanto isso, no Brasil, a inveja fala mais alto. Virgínia, que não suporta ver o crescimento de Alika, decide sabotar a inauguração do novo ateliê. Sem que ninguém perceba (ou quase ninguém, já que Sebastião está de olho), ela destrói os convites do evento.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.