NOVELA DAS 6

Jendal proíbe Kênia de namorar Dumi em 'A Nobreza do Amor' desta segunda (11)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de maio de 2026 às 16:00

Kênia beija Dumi em A Nobreza do Amor Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta segunda (11), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., o clima pesou em Batanga! Jendal decide bater o martelo e proibir terminantemente que Kênia se envolva com o guarda Dumi. O coração da princesa fica em pedaços, mas ela não abaixa a cabeça, o aviso foi dado ao rei, ou é Dumi, ou não é ninguém.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Enquanto isso, no Brasil, a inveja fala mais alto. Virgínia, que não suporta ver o crescimento de Alika, decide sabotar a inauguração do novo ateliê. Sem que ninguém perceba (ou quase ninguém, já que Sebastião está de olho), ela destrói os convites do evento.

