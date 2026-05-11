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Jendal proíbe Kênia de namorar Dumi em 'A Nobreza do Amor' desta segunda (11)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de maio de 2026 às 16:00

Kênia beija Dumi em A Nobreza do Amor
Kênia beija Dumi em A Nobreza do Amor Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta segunda (11), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., o clima pesou em Batanga! Jendal decide bater o martelo e proibir terminantemente que Kênia se envolva com o guarda Dumi. O coração da princesa fica em pedaços, mas ela não abaixa a cabeça, o aviso foi dado ao rei, ou é Dumi, ou não é ninguém.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
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Enquanto isso, no Brasil, a inveja fala mais alto. Virgínia, que não suporta ver o crescimento de Alika, decide sabotar a inauguração do novo ateliê. Sem que ninguém perceba (ou quase ninguém, já que Sebastião está de olho), ela destrói os convites do evento. 

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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