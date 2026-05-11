MÚSICA

Primavera Sound 2026: Gorillaz e The Strokes são confirmados; veja o line-up e como comprar

Festival retorna ao Autódromo de Interlagos, em São Paulo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de maio de 2026 às 14:18

Primavera Sound São Paulo terá Gorillaz, The Strokes e Lily Allen e mais! Crédito: Divulgação

Pode preparar o coração (e o bolso!). O Primavera Sound São Paulo acaba de liberar o line-up para sua edição de 2026. Marcado para os dias 5 e 6 de dezembro, no Autódromo de Interlagos.

Os grandes destaques da vez são os britânicos do Gorillaz e os nova-iorquinos do The Strokes. Mas não para por aí, o festival marca o retorno de Lily Allen ao Brasil após um hiato de 15 anos e traz apostas ousadas que vão do 'euro-country' ao experimentalismo eletrônico.

Confira as atrações do Primavera Sound São Paulo 2026 1 de 4

O Gorillaz, projeto visual liderado por Damon Albarn, desembarca por aqui com a turnê do álbum The Mountain, que já vem fazendo sucesso nas edições europeias do festival. Já o The Strokes traz uma expectativa ainda maior, o quinteto apresentará o inédito Reality Awaits, primeiro disco da banda após seis anos de espera, com lançamento mundial previsto para junho.

Para quem busca nostalgia, Lily Allen é a pedida certa. A cantora traz o repertório de West End Girl, um trabalho que mergulha em temas viscerais de amor e traição, experiências que marcaram sua vida pessoal recentemente.

O Primavera Sound é conhecido por seu 'olhar clínico' para o que há de novo. Além da camaleônica FKA twigs e do rapper Yung Lean, o evento terá a estreia musical da modelo e atriz Cara Delevingne, que apresentará seu primeiro projeto como cantora.

O talento brasileiro também brilha no line-up com nomes de peso como Gaby Amarantos, Johnny Hooker, Ebony, Josyara e Melly, garantindo que a mistura de ritmos seja o ponto alto da experiência.

Como garantir o ingresso

A venda dos ingressos será realizada pela plataforma Ingresse. De acordo com a organização, quem estiver cadastrado terá prioridade e receberá as informações sobre o início das vendas em primeira mão. As datas oficiais e os valores devem ser divulgados pela assessoria do festival nos próximos dias.

Confira o line-up completo divulgado:

Gorillaz, The Strokes, Lily Allen, FKA twigs, Yung Lean

CMAT, Courtney Barnett, underscores, Danny L Harle, Nation of Language

Duquesa, Cara Delevingne, Smerz, ATARASHII GAKKO!, Gaby Amarantos

Ebony, Zé Ibarra, Ana Frango Elétrico, Ecco2k, John Talabot