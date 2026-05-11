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Longe da TV há 13 anos, ator da Globo 'cavou' papel em nova novela das 21h: 'Mandei mensagem pra Deus e o mundo'

Ator disse que mandou mensagem “para Deus e o mundo” em busca de papel na próxima novela das nove

Fernanda Varela

Publicado em 11 de maio de 2026 às 15:02

Igor Rickli Crédito: Reprodução

O ator Igor Rickli revelou que precisou insistir bastante para conseguir voltar às novelas da TV Globo após mais de uma década longe da emissora.

O artista fará parte do elenco de “Quem Ama Cuida”, próxima novela das nove, que estreia no dia 18 de maio. Antes disso, o último trabalho fixo dele em novelas da Globo havia sido em “Flor do Caribe”, exibida em 2013. Depois, ele ainda participou rapidamente de “Alto Astral”, em 2015, antes de migrar para produções da Record.

Igor Rickli 1 de 12

Em entrevista ao jornal O Globo, Igor contou que correu atrás da oportunidade e chegou a mandar mensagens para várias pessoas ligadas à produção da novela.

“Mandei mensagem para Deus e o mundo falando: ‘Eu quero fazer essa novela, estou maduro e pronto’. Estava torcendo para isso acontecer. Foi um presente para mim, mas confesso que eu corri muito atrás”, declarou.

O ator também afirmou que sentia falta da rotina intensa de gravações e do trabalho diário nas novelas.

“Estou animado demais de estar de volta nessa empreitada de novela, de retornar à Globo no horário nobre. Estou extremamente feliz, com muita vontade de trabalhar, com saudade da rotina de estar gravando, de contracenar e de estudar”, disse.

Na trama, Igor Rickli interpretará Patrick, professor de dança de uma escola comandada pela personagem de Mariana Ximenes. Segundo ele, o personagem será carismático, ambicioso e ligado aos ritmos latinos.

O ator também comentou que a dança acabou despertando uma nova relação com o próprio corpo durante a preparação para o papel.

“Confesso que eu não tinha uma relação muito próxima com a dança e estou amando esse processo de deixar o corpo fluir”, afirmou.