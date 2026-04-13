MÚSICA

Ingressos para Kid Abelha em Salvador já estão à venda; saiba como comprar

Com formação original, turnê 'Eu tive um sonho' passará por 10 capitais brasileiras

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de abril de 2026 às 15:35

Bruno Fortunato (à esquerda), Paula Toller e George Israel reagrupam o Kid Abelha Crédito: Divulgação

Kid Abelha está de volta! Após anos de saudade, Paula Toller, George Israel e Bruno Fortunato decidiram atender aos pedidos da Live Nation e remontar a formação clássica para a turnê comemorativa "Eu tive um sonho". E se você espera um show comum, Paula Toller já tratou de elevar as expectativas, prometendo uma experiência "bem brasileira e luxuosa" nos palcos.

A direção musical fica nas mãos de Liminha, a pessoa que esteve por trás dos primeiros sucessos da banda nos anos 80. O trio será acompanhado por uma banda de peso, incluindo um naipe de sopros, para garantir que os arranjos de saxofone soem impecáveis.

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Quando e onde os shows acontecem?

A maratona começa no Dia dos Namorados, 12 de junho, no Rio de Janeiro, e segue até outubro cruzando o país. Confira a agenda:

Junho: Rio de Janeiro (12) e São Paulo (27).

Julho: Belo Horizonte (04), Salvador (11) e Brasília (25).

Agosto: Recife (08) e Fortaleza (22).

Setembro/Outubro: Porto Alegre (26/09), Curitiba (10/10) e Florianópolis (17/10).

Kid Abelha anuncia nova turnê em estádios 1 de 4

Como garantir seu ingresso

As vendas começam hoje, segunda-feira (13), a partir das 10h no site da Ticketmaster e às 11h nas bilheterias oficiais de cada cidade. Uma boa notícia para o bolso é que as compras podem ser parceladas em até 6 vezes sem juros.