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Como é o apartamento 'sem paredes' de Maurício Arruda com varanda integrada e estilo anos 50

Ao lado do namorado, o arquiteto resgatou a essência dos anos 50 em imóvel histórico

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de abril de 2026 às 11:24

Ex-GNT, arquiteto Maurício Arruda abre apartamento de férias no Rio Crédito: Reprodução/Instagram/Lufe Gomese

Quem está acostumado a ver Maurício Arruda transformando a casa dos outros no GNT, agora tem a chance de espiar um pouco a casa do arquiteto. Ele e o namorado, o estilista Rafael Gomes, decidiram mostrar os detalhes do apartamento que mantêm no Rio de Janeiro. Embora o casal more em São Paulo, é na 'Cidade Maravilhosa' que eles buscam o equilíbrio e a praticidade.

Em um tour pelo canal do fotógrafo Lufe Gomes, Maurício confessou que o lema dessa residência foi o desapego. "Essa é a nossa casa menos cheia. Por ser uma casa de praia, a gente tenta deixar o mínimo de coisas possível. É para ser funcional. Tudo o que está aqui tem uso real", explicou ele.

Veja como é a casa do arquiteto Maurício Arruda

Ex-GNT, arquiteto Maurício Arruda abre apartamento de férias no Rio por Reprodução/Instagram/Lufe Gomese
Ex-GNT, arquiteto Maurício Arruda abre apartamento de férias no Rio por Reprodução/Instagram/Lufe Gomese
Ex-GNT, arquiteto Maurício Arruda abre apartamento de férias no Rio por Reprodução/Instagram/Lufe Gomese
Ex-GNT, arquiteto Maurício Arruda abre apartamento de férias no Rio por Reprodução/Instagram/Lufe Gomese
Ex-GNT, arquiteto Maurício Arruda abre apartamento de férias no Rio por Reprodução/Instagram/Lufe Gomese
Ex-GNT, arquiteto Maurício Arruda abre apartamento de férias no Rio por Reprodução/Instagram/Lufe Gomese
Ex-GNT, arquiteto Maurício Arruda abre apartamento de férias no Rio por Reprodução/Instagram/Lufe Gomese
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Ex-GNT, arquiteto Maurício Arruda abre apartamento de férias no Rio por Reprodução/Instagram/Lufe Gomese
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Ex-GNT, arquiteto Maurício Arruda abre apartamento de férias no Rio por Reprodução/Instagram/Lufe Gomese

O apartamento, que fica em um prédio da década de 1950, passou por uma verdadeira 'operação resgate'. Segundo o arquiteto, o imóvel estava totalmente descaracterizado quando foi comprado, com cerâmicas que não faziam jus à arquitetura original. O casal arregaçou as mangas para trazer de volta lajotas, tacos e ladrilhos hidráulicos da época.

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E se você tem medo de piso branco, Maurício dá a dica: "Eu amo e pintei um dos pisos de branco. Ele traz essa atmosfera solar de praia e a manutenção é muito tranquila". Além do resgate histórico, a decoração ganhou um toque especial com peças de artesãos brasileiros garimpadas no Centro do Rio.

Para o casal, a dinâmica de morar bem passa pela gastronomia e pela recepção de amigos. Por isso, a cozinha não poderia ser apenas um lugar de passagem. Eles optaram por derrubar paredes e integrar o ambiente com o restante da casa, criando um espaço com banquetas onde quem cozinha nunca fica sozinho. "A gente não sai da cozinha", brincou Maurício

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Tags:

Casa Gnt Decoração Casa dos Famosos Maurício Arruda

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