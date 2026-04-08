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Ex de Hulk se muda para mansão de R$ 4 milhões a poucos minutos da casa do jogador; FOTOS

Iran Ângelo escolheu imóvel de luxo na região metropolitana de Belo Horizonte após filhos assinarem com o Atlético-MG

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de abril de 2026 às 07:16

Iran Ângelo Crédito: Reprodução/Instagram

Iran Ângelo tem uma casa nova em Minas Gerais. A empresária está de mudança para sua nova mansão, avaliada em R$ 4 milhões no condomínio Alphaville Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. O imóvel fica a aproximadamente 10 minutos da residência do ex-marido e pai dos seus filhos, o jogador Hulk, que vive em Lagoa Santa ao lado da atual companheira, Camila Sousa, sobrinha de Iran.

A nova casa chama atenção pelo padrão elevado. São quatro quartos amplos, sala com três ambientes, cozinha com enorme bancada em pedra Taj Mahal e uma escada sofisticada com iluminação em LED. O imóvel ainda conta com sala de cinema, suíte master com varanda, closet e banheira de imersão, além de uma área externa com piscina revestida em pedra Hijau, espaço zen e adega com capacidade para 162 garrafas.

Iran Ângelo se muda para mansão de R$ 4 milhões em BH 1 de 27

Um dos diferenciais é a garagem para cinco carros, sendo uma vaga integrada à sala, um dos diferenciais da mansão. O paisagismo inclui uma tamareira de cerca de 30 anos.

A mudança para Minas tem relação direta com a rotina dos filhos. Thiago, de 15 anos, e Ian, de 17, assinaram contrato com o Atlético-MG e passaram a integrar as categorias de base do clube. Iran e Hulk também são pais de Alice, de 9 anos. Os dois foram casados por 12 anos e se separaram em 2019.

Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk 1 de 14

Além da nova residência, a empresária mantém outros imóveis pelo país. Ela é proprietária de uma cobertura em João Pessoa, onde o namorado e parte de sua família moram. O espaço, localizado a região de Cabedelo, é de frente para o mar e conta com piscina, academia e vista privilegiada, cenário frequente em seus registros nas redes sociais.