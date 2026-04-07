ROMANCE

Lucy Alves assume namoro com influenciadora Julia Britz e troca declarações nas redes

Atriz e cantora revela novo relacionamento após fãs notarem aproximação recente

Heider Sacramento

Publicado em 7 de abril de 2026 às 22:10

Lucy Alves assume namoro com Julia Britz e troca declarações nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

Lucy Alves assumiu publicamente um novo relacionamento nesta terça-feira (7) e movimentou as redes sociais. A artista apareceu em fotos ao lado da influenciadora Julia Britz e confirmou o namoro com trocas de declarações.

Nos comentários da publicação, Julia Britz se declarou. “Como é bom dividir a vida contigo! Te amo, neguinha”, escreveu. Lucy respondeu na sequência: “Te amo, nega”, revelando o apelido carinhoso entre as duas.

O relacionamento já vinha sendo especulado nas últimas semanas, após fãs notarem a proximidade entre Lucy Alves e Julia Britz nas redes sociais. As novas imagens, no entanto, marcaram a confirmação do romance.

Lucy Alves e Julia Britz 1 de 5

Lucy Alves estava solteira desde o fim do casamento com Indira Nascimento, em 2024. Antes disso, também teve um relacionamento com Victoria Zanetti.

Julia Britz é paraibana, assim como Lucy, e soma mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais. A influenciadora também se destaca no TikTok, onde compartilha conteúdos variados e acumula grande engajamento.