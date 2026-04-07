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Madonna pode lançar música com Lady Gaga em 'O Diabo Veste Prada 2' e rumor explode na web

Faixa inédita teria parceria com cantora A-List mantida em sigilo e produção de hitmakers do pop

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 7 de abril de 2026 às 20:30

Rumor aponta música de Madonna para “O Diabo Veste Prada 2” com possível participação de Lady Gaga
Rumor aponta música de Madonna e Lady Gaga para “O Diabo Veste Prada 2”  Crédito: Reprodução

Madonna pode estar prestes a dominar novamente o cenário pop, agora com um projeto ligado ao cinema. A artista teria gravado uma música inédita para a trilha de O Diabo Veste Prada 2, segundo informações do The Sun.

O detalhe que mais chama atenção é a parceria. A faixa é descrita como uma “colaboração surpreendente” com uma cantora de alto escalão da indústria, mantida em total sigilo até agora, o que levou fãs a especularem nomes como Lady Gaga.

Nos bastidores, a produção também reforça o peso do projeto. Madonna teria trabalhado ao lado de Andrew Watt e Cirkut, nomes por trás de hits recentes de artistas como Miley Cyrus, Lady Gaga e The Weeknd.

O Diabo Veste Prada 2

Sequência de “O Diabo Veste Prada” pode ter música inédita de Madonna por Divulgação
Sequência de “O Diabo Veste Prada” pode ter música inédita de Madonna por Divulgação
Sequência de “O Diabo Veste Prada” pode ter música inédita de Madonna por Divulgação
Sequência de “O Diabo Veste Prada” pode ter música inédita de Madonna por Divulgação
Sequência de “O Diabo Veste Prada” pode ter música inédita de Madonna por Divulgação
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Sequência de “O Diabo Veste Prada” pode ter música inédita de Madonna por Divulgação

Mesmo sem confirmação oficial da 20th Century Studios, responsável pelo filme, o rumor já movimenta fãs e a indústria. A expectativa é que a sequência aposte forte na trilha sonora para repetir o impacto do longa original, lançado em 2006.

“O Diabo Veste Prada” virou referência na cultura pop e no universo da moda, e a nova produção deve ampliar esse alcance com novos nomes e possíveis retornos do elenco.

Se confirmada, a participação de Madonna na trilha pode marcar mais um movimento estratégico da cantora, que segue conectada às tendências e às novas gerações.

Por enquanto, o projeto segue cercado de mistério, mas a combinação de Madonna, uma possível parceria com Lady Gaga e um filme icônico já coloca o lançamento entre os mais aguardados do ano.

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Tags:

Madonna O Diabo Veste Prada 2 Lady Gaga

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