Madonna pode lançar música com Lady Gaga em 'O Diabo Veste Prada 2' e rumor explode na web

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 7 de abril de 2026 às 20:30
Madonna pode estar prestes a dominar novamente o cenário pop, agora com um projeto ligado ao cinema. A artista teria gravado uma música inédita para a trilha de O Diabo Veste Prada 2, segundo informações do The Sun.
O detalhe que mais chama atenção é a parceria. A faixa é descrita como uma “colaboração surpreendente” com uma cantora de alto escalão da indústria, mantida em total sigilo até agora, o que levou fãs a especularem nomes como Lady Gaga.
Nos bastidores, a produção também reforça o peso do projeto. Madonna teria trabalhado ao lado de Andrew Watt e Cirkut, nomes por trás de hits recentes de artistas como Miley Cyrus, Lady Gaga e The Weeknd.
O Diabo Veste Prada 2
Mesmo sem confirmação oficial da 20th Century Studios, responsável pelo filme, o rumor já movimenta fãs e a indústria. A expectativa é que a sequência aposte forte na trilha sonora para repetir o impacto do longa original, lançado em 2006.
“O Diabo Veste Prada” virou referência na cultura pop e no universo da moda, e a nova produção deve ampliar esse alcance com novos nomes e possíveis retornos do elenco.
Se confirmada, a participação de Madonna na trilha pode marcar mais um movimento estratégico da cantora, que segue conectada às tendências e às novas gerações.
Por enquanto, o projeto segue cercado de mistério, mas a combinação de Madonna, uma possível parceria com Lady Gaga e um filme icônico já coloca o lançamento entre os mais aguardados do ano.