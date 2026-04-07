ENCONTRO DE DIVAS

Madonna pode lançar música com Lady Gaga em 'O Diabo Veste Prada 2' e rumor explode na web

Faixa inédita teria parceria com cantora A-List mantida em sigilo e produção de hitmakers do pop

Heider Sacramento

Publicado em 7 de abril de 2026 às 20:30

Rumor aponta música de Madonna e Lady Gaga para “O Diabo Veste Prada 2” Crédito: Reprodução

Madonna pode estar prestes a dominar novamente o cenário pop, agora com um projeto ligado ao cinema. A artista teria gravado uma música inédita para a trilha de O Diabo Veste Prada 2, segundo informações do The Sun.

O detalhe que mais chama atenção é a parceria. A faixa é descrita como uma “colaboração surpreendente” com uma cantora de alto escalão da indústria, mantida em total sigilo até agora, o que levou fãs a especularem nomes como Lady Gaga.

Nos bastidores, a produção também reforça o peso do projeto. Madonna teria trabalhado ao lado de Andrew Watt e Cirkut, nomes por trás de hits recentes de artistas como Miley Cyrus, Lady Gaga e The Weeknd.

O Diabo Veste Prada 2 1 de 5

Mesmo sem confirmação oficial da 20th Century Studios, responsável pelo filme, o rumor já movimenta fãs e a indústria. A expectativa é que a sequência aposte forte na trilha sonora para repetir o impacto do longa original, lançado em 2006.

“O Diabo Veste Prada” virou referência na cultura pop e no universo da moda, e a nova produção deve ampliar esse alcance com novos nomes e possíveis retornos do elenco.

Se confirmada, a participação de Madonna na trilha pode marcar mais um movimento estratégico da cantora, que segue conectada às tendências e às novas gerações.