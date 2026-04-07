Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Solange Couto expõe bastidores do BBB 26 após rejeição recorde: 'Não tive apoio'

Atriz deixou o reality com mais de 94% dos votos e desabafa sobre experiência fora da casa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 7 de abril de 2026 às 18:16

Solange Couto deixa o BBB 26 com rejeição histórica e faz desabafo após eliminação
Solange Couto deixa o BBB 26 com rejeição histórica e faz desabafo após eliminação Crédito: Solange Couto

Solange Couto voltou a falar sobre o BBB 26 após deixar o programa com uma rejeição histórica. Eliminada com 94,17% dos votos, a atriz afirmou que não recebeu apoio psicológico durante ou depois do reality e revelou arrependimento pela participação.

Em entrevista ao portal LeoDias, Solange Couto disse que a experiência teve um custo alto fora do jogo. “Porque, assim, o tempo que eu perdi da minha casa, dos meus filhos, de trabalho que eu tinha, que eu deixei pra trás, de tanta coisa… Foi esquisito, foi uma sensação esquisita”, contou.

A atriz foi direta ao ser questionada sobre voltar ao programa. “Se você me perguntasse: ‘Você entraria de novo?’. Não! Não, bem grande”, afirmou.

Solange Couto (BBB 26)

Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto está no BBB 26 por Divulgação
Solange Couto por GNT/Reprodução
Solange Couto, eterna Dona Jura de 'O Clone' por Reprodução / TV Globo
Solange Couto é Carmem em 'Garota do Momento' por Reprodução/TV Globo
Solange Couto por Reprodução
1 de 11
Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais

A passagem de Solange Couto pelo BBB 26 terminou em meio a uma das maiores rejeições da edição. Mesmo com a repercussão, ela também negou qualquer movimentação imediata na carreira após o reality.

“Não, isso é muito cedo, gente. Eu não acredito que eu vá fazer uma novela ainda esse ano, até porque o que vai entrar no segundo semestre já tá levantando produção, já deve estar com elenco fechado”, explicou.

Outro ponto que chamou atenção foi o relato sobre a falta de suporte dentro do programa. Solange Couto disse que não teve acesso ao acompanhamento psicológico.

“A mim, não. Não! Inclusive, nas vezes que a psicóloga tinha no confessionário, normalmente aparecia o nome no monitor, nos monitores dos quartos, e o meu nunca apareceu em momento nenhum”, revelou.

Solange Couto foi a 11ª eliminada do BBB 26, em paredão contra Jordana e Marciele, consolidando uma das maiores porcentagens de rejeição da temporada.

Leia mais

Imagem - Sincerão BBB 26: veja quem cada participante colocou no pódio e quem ‘não ganha’ o reality

Sincerão BBB 26: veja quem cada participante colocou no pódio e quem ‘não ganha’ o reality

Imagem - Ferette tenta matar Viviane, mas atropela o próprio filho em cena chocante de Três Graças

Ferette tenta matar Viviane, mas atropela o próprio filho em cena chocante de Três Graças

Imagem - BBB 26: Marciele dispara contra Samira, chama jogo de 'sujo e confuso' e bate de frente com Milena

BBB 26: Marciele dispara contra Samira, chama jogo de 'sujo e confuso' e bate de frente com Milena

Tags:

bbb 26 Solange Couto

Mais recentes

Imagem - Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo

Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo
Imagem - Ex-galã da Globo, Nico Puig celebra quase 30 anos de casamento com produtor e emociona fãs

Ex-galã da Globo, Nico Puig celebra quase 30 anos de casamento com produtor e emociona fãs
Imagem - Suzane von Richthofen ri ao relembrar 'sexo, drogas e rock’n’roll' em novo documentário da Netflix

Suzane von Richthofen ri ao relembrar 'sexo, drogas e rock’n’roll' em novo documentário da Netflix