Solange Couto expõe bastidores do BBB 26 após rejeição recorde: 'Não tive apoio'

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Heider Sacramento
Publicado em 7 de abril de 2026 às 18:16
Solange Couto voltou a falar sobre o BBB 26 após deixar o programa com uma rejeição histórica. Eliminada com 94,17% dos votos, a atriz afirmou que não recebeu apoio psicológico durante ou depois do reality e revelou arrependimento pela participação.
Em entrevista ao portal LeoDias, Solange Couto disse que a experiência teve um custo alto fora do jogo. “Porque, assim, o tempo que eu perdi da minha casa, dos meus filhos, de trabalho que eu tinha, que eu deixei pra trás, de tanta coisa… Foi esquisito, foi uma sensação esquisita”, contou.
A atriz foi direta ao ser questionada sobre voltar ao programa. “Se você me perguntasse: ‘Você entraria de novo?’. Não! Não, bem grande”, afirmou.
Solange Couto (BBB 26)
A passagem de Solange Couto pelo BBB 26 terminou em meio a uma das maiores rejeições da edição. Mesmo com a repercussão, ela também negou qualquer movimentação imediata na carreira após o reality.
“Não, isso é muito cedo, gente. Eu não acredito que eu vá fazer uma novela ainda esse ano, até porque o que vai entrar no segundo semestre já tá levantando produção, já deve estar com elenco fechado”, explicou.
Outro ponto que chamou atenção foi o relato sobre a falta de suporte dentro do programa. Solange Couto disse que não teve acesso ao acompanhamento psicológico.
“A mim, não. Não! Inclusive, nas vezes que a psicóloga tinha no confessionário, normalmente aparecia o nome no monitor, nos monitores dos quartos, e o meu nunca apareceu em momento nenhum”, revelou.
Solange Couto foi a 11ª eliminada do BBB 26, em paredão contra Jordana e Marciele, consolidando uma das maiores porcentagens de rejeição da temporada.