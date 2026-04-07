POLÊMICA

Solange Couto expõe bastidores do BBB 26 após rejeição recorde: 'Não tive apoio'

Atriz deixou o reality com mais de 94% dos votos e desabafa sobre experiência fora da casa

Heider Sacramento

Publicado em 7 de abril de 2026 às 18:16

Solange Couto deixa o BBB 26 com rejeição histórica e faz desabafo após eliminação Crédito: Solange Couto

Solange Couto voltou a falar sobre o BBB 26 após deixar o programa com uma rejeição histórica. Eliminada com 94,17% dos votos, a atriz afirmou que não recebeu apoio psicológico durante ou depois do reality e revelou arrependimento pela participação.

Em entrevista ao portal LeoDias, Solange Couto disse que a experiência teve um custo alto fora do jogo. “Porque, assim, o tempo que eu perdi da minha casa, dos meus filhos, de trabalho que eu tinha, que eu deixei pra trás, de tanta coisa… Foi esquisito, foi uma sensação esquisita”, contou.

A atriz foi direta ao ser questionada sobre voltar ao programa. “Se você me perguntasse: ‘Você entraria de novo?’. Não! Não, bem grande”, afirmou.

Solange Couto (BBB 26) 1 de 11

A passagem de Solange Couto pelo BBB 26 terminou em meio a uma das maiores rejeições da edição. Mesmo com a repercussão, ela também negou qualquer movimentação imediata na carreira após o reality.

“Não, isso é muito cedo, gente. Eu não acredito que eu vá fazer uma novela ainda esse ano, até porque o que vai entrar no segundo semestre já tá levantando produção, já deve estar com elenco fechado”, explicou.

Outro ponto que chamou atenção foi o relato sobre a falta de suporte dentro do programa. Solange Couto disse que não teve acesso ao acompanhamento psicológico.

“A mim, não. Não! Inclusive, nas vezes que a psicóloga tinha no confessionário, normalmente aparecia o nome no monitor, nos monitores dos quartos, e o meu nunca apareceu em momento nenhum”, revelou.