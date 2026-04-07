PROPAGANDA ENGANOSA?

Assinante registra queixa após comprar conteúdos de Kid Bengala: ‘Nem de graça vale a pena’

Cliente ficou revoltado com o que recebeu após compra de conteúdos

Felipe Sena

Publicado em 7 de abril de 2026 às 20:14

Cliente registrou queixa contra Kid Bengala em plataforma Crédito: Reprodução | Instagram

Uma queixa inusitada chamou atenção no site Reclame Aqui, que reúne insatisfações de vários produtos e serviços, chamou atenção. Um assinante de conteúdo adulto de Kid Bengala, um dos atores do ramo mais conhecidos do Brasil, fez uma reclamação, explicando que o influenciador faz “propaganda enganosa”.

O denunciante disse que Kid Bengala promete vídeos com “novinhas” e não cumpre. “Assinei o Privacy [plataforma de conteúdo adulto] do Kib Bengala por ter como anúncio vídeos com novinhas lindas, incluindo a Ester Muniz [produtora de conteúdo adulto], inclusive ele fala nas redes sociais para assinar para assistir as gravações”, começou a pessoa.

Kid Bengala 1 de 5

O cliente detalhou: “Após assinar, a surpresa! Vídeos antigos, pouco conteúdo, mulheres feias, péssimas gravações e nada das novinhas nem da Ester Muniz. Ou seja, você será enganado”, disse.