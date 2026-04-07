Assinante registra queixa após comprar conteúdos de Kid Bengala: ‘Nem de graça vale a pena’

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Felipe Sena
Publicado em 7 de abril de 2026 às 20:14
Uma queixa inusitada chamou atenção no site Reclame Aqui, que reúne insatisfações de vários produtos e serviços, chamou atenção. Um assinante de conteúdo adulto de Kid Bengala, um dos atores do ramo mais conhecidos do Brasil, fez uma reclamação, explicando que o influenciador faz “propaganda enganosa”.
O denunciante disse que Kid Bengala promete vídeos com “novinhas” e não cumpre. “Assinei o Privacy [plataforma de conteúdo adulto] do Kib Bengala por ter como anúncio vídeos com novinhas lindas, incluindo a Ester Muniz [produtora de conteúdo adulto], inclusive ele fala nas redes sociais para assinar para assistir as gravações”, começou a pessoa.
Kid Bengala
O cliente detalhou: “Após assinar, a surpresa! Vídeos antigos, pouco conteúdo, mulheres feias, péssimas gravações e nada das novinhas nem da Ester Muniz. Ou seja, você será enganado”, disse.
“Não percam seu tempo assinando. Nem de graça valeria a pena! Em anexo, estou mandando as fotos das propagandas”, finalizou.