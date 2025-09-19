VÍDEO

Kid Bengala pede jovem de 21 anos em casamento e surpreende: ‘Grande também no amor’

Ator de conteúdo adulto pediu mulher em casamento com mensagem em outdoor gigante

Felipe Sena

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 21:32

Kid Bengala decidiu dar uma chance ao amor Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Um dos maiores nomes do conteúdo adulto no Brasil, Kid Bengala, de 70 anos, é conhecido pelo jeito leve e descontraído ao falar do mercado que só cresce. O produtor de conteúdo adulto resolveu se abrir para o amor e pediu uma mulher ruiva de 21 anos em casamento.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais com Brida Nunes, que também faz parte do mundo de produção de conteúdos adultos, Kid Bengala a pede em casamento ao abrir uma caixa com um anel de compromisso.

“Sempre me disseram que eu era grande em uma coisa, mas agora eu quero dizer a todos vocês que eu sou grande também no amor”, disse Kid em tom de ironia. O produtor fez relação do tamanho do seu sentimento por Brida com o tamanho de seu órgão peniano, que já virou assunto nas redes sociais.

“Brida, quer casamento comigo?”, disse ele, que levou um “eu aceito” da produtora de conteúdo adulto que no momento carrega nas mãos um buquê de flores. Na música de fundo do vídeo toca “Entregador de Flores”, da dupla sertaneja Diego e Victor Hugo.

Ao fundo, é possível perceber um outdoor gigante. “Brida Nunes, aceitar casar comigo, fazer da nossa vida um filme intenso de amor?”, diz a mensagem.