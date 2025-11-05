CONFIRA

Kendall Jenner posa nua na praia e chama atenção nas redes sociais: ‘Perfeição humana’; veja fotos

Modelo compartilhou registros na praia dias após seu aniversário

Felipe Sena

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 16:11

Influencia Crédito: Reprodução | Instagram

Kendall Jenner, de 31 anos, surpreendeu os seguidores do Instagram nesta quarta-feira (5) ao publicar registros de momentos na praia, e algumas fotos chamaram atenção, como em que a modelo está sentada de costas, completamente nua.

Kendall Jenner 1 de 5

Os registros foram publicados poucos dias depois do seu aniversário. Em algumas delas, Kendall está ao lado da irmã, Kylie Jenner, de 28 anos.

Nos comentários, Khloé Kardshian, irmã mais velha de Kendall, de 41 anos, elogiou a influenciadora. “Você é a perfeição humana”. Yolanda Hadid, mãe de Bella e Gigi Hadid, escreveu: “Feliz aniversário, linda. Beijos”.

“Fico me perguntando como a pessoa se sente sabendo que é tão linda”, comentou uma fã. “Estar nu numa praia. Que sensação”, diz outra.

Kendall Jenner 1 de 3

Nesta terça (4), Kendall reuniu sua mãe, irmãs e o casal Justin e Hailey Bieber para comemorar seu aniversário, que foi na segunda-feira (3), em uma celebração no estilo luau na praia.