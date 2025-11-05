Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Kendall Jenner posa nua na praia e chama atenção nas redes sociais: ‘Perfeição humana’; veja fotos

Modelo compartilhou registros na praia dias após seu aniversário

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 16:11

Influencia
Influencia Crédito: Reprodução | Instagram

Kendall Jenner, de 31 anos, surpreendeu os seguidores do Instagram nesta quarta-feira (5) ao publicar registros de momentos na praia, e algumas fotos chamaram atenção, como em que a modelo está sentada de costas, completamente nua.

Kendall Jenner

Kendall Jenner por Reprodução
Kendall Jenner por Reprodução
Kendall Jenner por Reprodução
Kendall Jenner por Reprodução
Kendall Jenner por Reprodução
1 de 5
Kendall Jenner por Reprodução

Leia mais

Com look transparente, Bella Hadid curte festa com Kendall Jenner

Kim Kardashian e Kendall Jenner estarão em filme com Sandra Bullock e Rihanna

Kendall Jenner desbanca Gisele como modelo mais bem paga do mundo

Os registros foram publicados poucos dias depois do seu aniversário. Em algumas delas, Kendall está ao lado da irmã, Kylie Jenner, de 28 anos.

Nos comentários, Khloé Kardshian, irmã mais velha de Kendall, de 41 anos, elogiou a influenciadora. “Você é a perfeição humana”. Yolanda Hadid, mãe de Bella e Gigi Hadid, escreveu: “Feliz aniversário, linda. Beijos”.

“Fico me perguntando como a pessoa se sente sabendo que é tão linda”, comentou uma fã. “Estar nu numa praia. Que sensação”, diz outra.

Kendall Jenner

Publicação de Kendall Jenner no Instagram por Reprodução | Instagram
Publicação de Kendall Jenner no Instagram por Reprodução | Instagram
Publicação de Kendall Jenner no Instagram por Reprodução | Instagram
1 de 3
Publicação de Kendall Jenner no Instagram por Reprodução | Instagram

Nesta terça (4), Kendall reuniu sua mãe, irmãs e o casal Justin e Hailey Bieber para comemorar seu aniversário, que foi na segunda-feira (3), em uma celebração no estilo luau na praia.

Kendall tem 9 irmãos. Por parte de mãe, tem quatro irmãos mais velhos: Kourtney, Kim, Khloé e Robert Kardashian Jr.. Por parte de pai, tem mais quatro irmãos: Burton, Brandon, Brody e Casey Jenner. Kylie Jenner é sua irmã caçula e filha dos mesmos pais.

Leia mais

Imagem - Maquiagem deixa de ser estética e se torna experiência emocional

Maquiagem deixa de ser estética e se torna experiência emocional

Imagem - 7 alimentos que ajudam a espantar o mau humor

7 alimentos que ajudam a espantar o mau humor

Imagem - 7 dicas para cuidar da saúde mental antes do Enem

7 dicas para cuidar da saúde mental antes do Enem

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Hora de abrir o olho: tire a sua sorte do dia para esta quinta (6 de novembro)

Hora de abrir o olho: tire a sua sorte do dia para esta quinta (6 de novembro)
Imagem - 3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)

3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte
01

Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
02

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Imagem - 3 signos vão resolver seus problemas com dinheiro a partir de hoje (5 de novembro)
03

3 signos vão resolver seus problemas com dinheiro a partir de hoje (5 de novembro)

Imagem - Banheiro sempre limpo: produto barato clareia o fundo do vaso em minutos
04

Banheiro sempre limpo: produto barato clareia o fundo do vaso em minutos