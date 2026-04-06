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Ferette tenta matar Viviane, mas atropela o próprio filho em cena chocante de Três Graças

Vilão perde o controle, arma ataque contra a nora e acaba provocando uma tragédia familiar na novela das nove

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de abril de 2026 às 23:00

Ferette tenta matar Viviane, mas atropela o filho em cena tensa de Três Graças Crédito: Reprodução

A novela Três Graças vai entrar em uma de suas fases mais tensas com uma virada dramática envolvendo Ferette. Movido por ódio, o personagem de Murilo Benício decide tirar Viviane do caminho, mas acaba provocando uma tragédia inesperada.

O vilão passa a culpar a nora pelo afastamento do filho e não aceita a influência dela na vida do herdeiro. A situação se intensifica após ele descobrir que Viviane, interpretada por Gabriela Loran, foi libertada.

Em conversa com Arminda, vivida por Grazi Massafera, Ferette deixa claro que está disposto a agir. “Foi aquela coisa estranha que afastou o Léo de mim”, diz, demonstrando desprezo pela nora. Em seguida, ele revela sua decisão extrema: eliminar Viviane de vez.

Elenco de "Três Graças"

Paulinho por auto-upload
Arminda por auto-upload
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Viviane é presa em flagrante e confronto familiar marca capítulo de Três Graças por Reprodução/Globoplay
Juquinha (Gabriela Medvedovski) e Lorena (Alanis Guillen) ganham spin-off de 'Três Graças' com a novela vertical 'Loquinha' por Reprodução/Beatriz Damy
Lucélia, personagem de Daphne Bozaski em 'Três Graças', também estará em 'Loquinha' por Reprodução/TV Globo
Samira confirma que Raul é filho de Ferette e vira a trama de Três Graças por Divulgação/TV Globo
Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças' por Fábio Rocha/Rede Globo
Ferette morre nos capítulos finais de Três Graças e deixa todos os personagens sob suspeita por Reprodução/TV Globo
Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Cirurgia forçada, ameaça em vídeo e alerta sobre Arminda agitam Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Após a morte de Célio, Três Graças entra em clima de tensão por Divulgação/TV Globo
Consuelo reaparece no ferro velho para ajudar Misael em ' por Reprodução | Globo
Misael planeja matar Ferette em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Arminda vai atrás de Raul na Chacrinha em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Ferette passa mal durante jantar em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Em 'Três Graças', Gerluce descobre quem é o pai de seu neto por Reprodução | TV Globo
Ferette ouvirá conversa da esposa escondido em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Arminda fica completamente alucinada nos próximos capítulos de 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Zenilda tem conversa franca com Lorena em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Jorginho passa mal em ‘Três Graças’ por Reprodução | Globo
Consuelo e Misael em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
'Três Graças” é exibida após o Jornal Nacional por Reprodução | TV Globo
Arminda confronta Gerluce em Três Graças' por Reprodução | Globo
Josefa conta planos de Arminda e Ferette para Gerluce em ‘Três Graças’ por Reprodução | TV Globo
Rogério prepara retorno trinunfal em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Ferette e Arminda encaram Rogério em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Zenilda descobre segredo e vira alvo de Arminda em Três Graças por Reprodução
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Paulinho por auto-upload

A tentativa de assassinato acontece nos próximos capítulos. Ferette fica à espreita dentro do carro e espera o momento em que Viviane sai de casa para se encontrar com Leonardo. Em um ato impulsivo, ele acelera o veículo em direção à farmacêutica.

Mas o plano sai do controle. Leonardo, personagem de Pedro Novaes, percebe o perigo e consegue agir a tempo de salvar Viviane, porém acaba sendo atingido violentamente pelo carro dirigido pelo próprio pai.

A cena promete forte impacto. Desesperada, Viviane confronta Ferette diante de todos. “Assassino!”, grita, enquanto o vilão tenta negar a intenção do ataque. Mesmo ferido, Leonardo ainda chama pelo nome da amada antes de ser levado às pressas para o hospital.

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