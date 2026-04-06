Ferette tenta matar Viviane, mas atropela o próprio filho em cena chocante de Três Graças

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Heider Sacramento
Publicado em 6 de abril de 2026 às 23:00
A novela Três Graças vai entrar em uma de suas fases mais tensas com uma virada dramática envolvendo Ferette. Movido por ódio, o personagem de Murilo Benício decide tirar Viviane do caminho, mas acaba provocando uma tragédia inesperada.
O vilão passa a culpar a nora pelo afastamento do filho e não aceita a influência dela na vida do herdeiro. A situação se intensifica após ele descobrir que Viviane, interpretada por Gabriela Loran, foi libertada.
Em conversa com Arminda, vivida por Grazi Massafera, Ferette deixa claro que está disposto a agir. “Foi aquela coisa estranha que afastou o Léo de mim”, diz, demonstrando desprezo pela nora. Em seguida, ele revela sua decisão extrema: eliminar Viviane de vez.
Elenco de "Três Graças"
A tentativa de assassinato acontece nos próximos capítulos. Ferette fica à espreita dentro do carro e espera o momento em que Viviane sai de casa para se encontrar com Leonardo. Em um ato impulsivo, ele acelera o veículo em direção à farmacêutica.
Mas o plano sai do controle. Leonardo, personagem de Pedro Novaes, percebe o perigo e consegue agir a tempo de salvar Viviane, porém acaba sendo atingido violentamente pelo carro dirigido pelo próprio pai.
A cena promete forte impacto. Desesperada, Viviane confronta Ferette diante de todos. “Assassino!”, grita, enquanto o vilão tenta negar a intenção do ataque. Mesmo ferido, Leonardo ainda chama pelo nome da amada antes de ser levado às pressas para o hospital.