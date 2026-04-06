NOVELA DAS 9

Ferette tenta matar Viviane, mas atropela o próprio filho em cena chocante de Três Graças

Vilão perde o controle, arma ataque contra a nora e acaba provocando uma tragédia familiar na novela das nove

Heider Sacramento

Publicado em 6 de abril de 2026 às 23:00

Ferette tenta matar Viviane, mas atropela o filho em cena tensa de Três Graças Crédito: Reprodução

A novela Três Graças vai entrar em uma de suas fases mais tensas com uma virada dramática envolvendo Ferette. Movido por ódio, o personagem de Murilo Benício decide tirar Viviane do caminho, mas acaba provocando uma tragédia inesperada.

O vilão passa a culpar a nora pelo afastamento do filho e não aceita a influência dela na vida do herdeiro. A situação se intensifica após ele descobrir que Viviane, interpretada por Gabriela Loran, foi libertada.

Em conversa com Arminda, vivida por Grazi Massafera, Ferette deixa claro que está disposto a agir. “Foi aquela coisa estranha que afastou o Léo de mim”, diz, demonstrando desprezo pela nora. Em seguida, ele revela sua decisão extrema: eliminar Viviane de vez.

Elenco de "Três Graças" 1 de 37

A tentativa de assassinato acontece nos próximos capítulos. Ferette fica à espreita dentro do carro e espera o momento em que Viviane sai de casa para se encontrar com Leonardo. Em um ato impulsivo, ele acelera o veículo em direção à farmacêutica.

Mas o plano sai do controle. Leonardo, personagem de Pedro Novaes, percebe o perigo e consegue agir a tempo de salvar Viviane, porém acaba sendo atingido violentamente pelo carro dirigido pelo próprio pai.