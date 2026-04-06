PERDEU TUDO?

Casas para a família, mansão e carros de luxo: como Davi Brito gastou o prêmio do BBB 24

Dois anos após vitória no reality, baiano soma imóveis para a família, mansão no litoral e veículos de luxo

Heider Sacramento

Publicado em 6 de abril de 2026 às 18:42

Dois anos após o BBB 24, Davi ainda busca comprar a própria casa Crédito: Reprodução

Dois anos após vencer o Big Brother Brasil 24, Davi Brito segue colhendo os frutos do prêmio de R$ 2,9 milhões e já direcionou boa parte do valor para a compra de imóveis e carros. As informações foram divulgadas à época pelo jornal Extra e ajudam a entender como o ex-motorista de aplicativo estruturou seu patrimônio após deixar o reality.

Logo após sair do programa, Davi priorizou um objetivo que virou símbolo da sua trajetória no BBB: dar melhores condições de vida à família. Nesse movimento, ele comprou uma casa de dois andares para o pai, o pastor Dermeval Brito, além de garantir um apartamento para a mãe, Elisângela Brito, e outro para a irmã, Raquel Brito. Os valores desses imóveis não foram divulgados, mas representam parte importante do investimento feito com o prêmio.

O campeão também decidiu investir em si e iniciou a construção de uma casa própria em um condomínio na Bahia, projeto planejado desde o início, com todos os detalhes pensados por ele. Paralelamente, apostou em renda extra ao construir um imóvel voltado para aluguel por temporada em Barra do Jacuípe, também na Bahia. A casa, com quatro quartos e capacidade para até 15 pessoas, chegou a ser anunciada com diárias de até R$ 3 mil e valores que podiam alcançar R$ 18 mil no período do réveillon.

Patrimônio de Davi Brito 1 de 14

Na garagem, Davi também transformou parte do prêmio em bens de alto valor. Ele comprou um Chevrolet Onix hatch zero-quilômetro, avaliado em cerca de R$ 90 mil, e depois investiu em um veículo mais robusto, uma Toyota Hilux SW4 2024, também zero, com valor aproximado de R$ 380 mil. Somados, apenas os dois carros representam um gasto direto de cerca de R$ 470 mil.

Ao todo, entre imóveis para familiares, investimentos e bens pessoais, Davi estruturou um patrimônio relevante com o valor recebido no reality. Mesmo assim, relatos da época indicavam que o campeão ainda lidava com ajustes financeiros após o programa, evidenciando que a administração do prêmio milionário exigiu planejamento ao longo dos meses seguintes.

Nos últimos dias, no entanto, o próprio Davi trouxe um novo olhar sobre essa trajetória. Em conversa com seguidores nas redes sociais, ele afirmou que ainda não conquistou uma casa própria e revelou que segue vivendo com a mãe. Segundo o ex-BBB, a prioridade foi transformar a realidade da família logo após o programa. “Ajudei logo meu pai, ajudei minha mãe. Comprei as casas pra gente morar (...) mudei a realidade da minha família”, disse.

O baiano também explicou que continua em processo de reorganização financeira e construção de independência. “Hoje eu moro com minha mãe na casa dela, eu tô trabalhando para comprar. Eu tô me estruturando para comprar um apartamento”, afirmou.