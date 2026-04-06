Jonas Sulzbach vira alvo do Ministério Público após denúncia de homofobia no BBB 26

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Heider Sacramento
Publicado em 6 de abril de 2026 às 17:56
O nome de Jonas Sulzbach passou a integrar uma análise do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro após uma denúncia envolvendo supostas falas homofóbicas durante o Big Brother Brasil 26. Até agora, não há decisão sobre a abertura de investigação formal.
As informações foram divulgadas pelo Portal LeoDias. Segundo a publicação, o caso foi encaminhado à 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial, que atua nas regiões de Madureira e Jacarepaguá.
A representação foi apresentada por Agripino Magalhães Júnior, suplente de deputado estadual em São Paulo e presidente da Associação do Orgulho LGBTQIAPN+ no estado. No documento, ele solicita que sejam analisadas declarações exibidas no reality, consideradas ofensivas à comunidade.
De acordo com o conteúdo protocolado, os episódios teriam acontecido em fevereiro de 2026, durante uma dinâmica televisionada e posteriormente compartilhada nas redes sociais. A denúncia sustenta que o participante teria feito falas e imitações classificadas como estereotipadas e pejorativas, o que, na avaliação do autor, contribuiu para expor negativamente pessoas LGBTQIAPN+.
Jonas Sulzbach
O texto também ressalta que a repercussão digital ampliou o alcance das declarações, potencializando o impacto. Diante disso, além da eventual responsabilização de Jonas, o documento pede medidas como a suspensão da veiculação de conteúdos considerados discriminatórios e levanta a possibilidade de responsabilização da emissora.
A argumentação se baseia na Lei nº 7.716/1989, que trata de crimes resultantes de preconceito e pode enquadrar condutas desse tipo como equiparadas ao racismo, com previsão de pena de até cinco anos de prisão, além de multa.