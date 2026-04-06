NOVELA DAS 9

Prisão de Joaquim, ameaça de Ferette e resposta de casamento agitam Três Graças nesta segunda (6); veja resumo

Confrontos, dinheiro escondido e decisão de Gerluce movimentam o capítulo

Heider Sacramento

Publicado em 6 de abril de 2026 às 05:30

Prisão, ameaças e decisão de casamento movimentam Três Graças Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo de Três Graças desta segunda-feira (6) será marcado por tensão, prisões e decisões importantes que mudam o rumo da história.

Pastor Albérico e Lígia encaram Ferette e Arminda em um confronto direto, enquanto Jairo demonstra preocupação com a ida de Paulinho à Chacrinha. No meio do caos, Joaquim consegue esconder o dinheiro da polícia, mas acaba sendo preso por Paulinho, acusado de roubar as Três Graças.

Elenco de "Três Graças" 1 de 37

Sem encontrar o dinheiro, Ferette reage com ameaça e pressiona Lígia, elevando ainda mais o clima de tensão. Joaquim é levado para a delegacia sem conseguir revelar onde escondeu o valor, deixando aliados no escuro.

O empresário ainda articula um novo plano e cogita desaparecer com Viviane para impedir que Leonardo se aproxime da farmacêutica. Enquanto isso, Gerluce, Viviane e Consuelo deixam a prisão.