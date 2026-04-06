Prisão de Joaquim, ameaça de Ferette e resposta de casamento agitam Três Graças nesta segunda (6); veja resumo

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Heider Sacramento
Publicado em 6 de abril de 2026 às 05:30
O capítulo de Três Graças desta segunda-feira (6) será marcado por tensão, prisões e decisões importantes que mudam o rumo da história.
Pastor Albérico e Lígia encaram Ferette e Arminda em um confronto direto, enquanto Jairo demonstra preocupação com a ida de Paulinho à Chacrinha. No meio do caos, Joaquim consegue esconder o dinheiro da polícia, mas acaba sendo preso por Paulinho, acusado de roubar as Três Graças.
Elenco de "Três Graças"
Sem encontrar o dinheiro, Ferette reage com ameaça e pressiona Lígia, elevando ainda mais o clima de tensão. Joaquim é levado para a delegacia sem conseguir revelar onde escondeu o valor, deixando aliados no escuro.
O empresário ainda articula um novo plano e cogita desaparecer com Viviane para impedir que Leonardo se aproxime da farmacêutica. Enquanto isso, Gerluce, Viviane e Consuelo deixam a prisão.
No fim, Gerluce surpreende ao avisar Paulinho que já tem uma resposta para o pedido de casamento.