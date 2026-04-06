Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ovo de R$ 20 mil gera polêmica, e Ana Paula Siebert ignora críticas ao provar doce de luxo

Influenciadora ganhou presente avaliado em R$ 20 mil, mostrou nas redes e reação dividiu opiniões

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de abril de 2026 às 19:25

Ovo de R$ 20 mil exibido por Ana Paula Siebert gera críticas nas redes Crédito: Reprodução

A influenciadora Ana Paula Siebert voltou a movimentar as redes sociais após compartilhar um momento de luxo durante o almoço de Páscoa. A esposa de Roberto Justus exibiu um ovo de chocolate avaliado em R$ 20 mil, recebeu críticas e, mesmo assim, decidiu publicar novos vídeos provando o doce.

A peça foi um presente do confeiteiro Denilson Lima, que produziu unidades sob encomenda para a data comemorativa com valores que chegaram a R$ 20 mil. O item chamou atenção não apenas pelo preço, mas também pela estética: o ovo foi decorado em dourado e inspirado nos tradicionais ovos Fabergé, símbolo de luxo associado à nobreza russa.

Durante o almoço de Páscoa, realizado no último domingo (5), Ana Paula apareceu cortando o chocolate e reagindo ao sabor. “Gente, é branco! Amo chocolate branco”, disse ao experimentar. Em seguida, comentou o tamanho do doce e dividiu a experiência com familiares.

Roberto Justus e Ana Paula Siebert

 Ana Paula Siebert e Roberto Justus por Reprodução
Vicky é filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus por Reprodução
Vicky é filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus por Reprodução
Vicky é filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus por Reprodução
Vicky é filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus por Reprodução
 Ana Paula Siebert e Roberto Justus por Reprodução
Roberto Justus, Vicky, Rafaella Justus e  Ana Paula Siebert  por Reprodução
 Ana Paula Siebert e Roberto Justus por Reprodução
1 de 8
 Ana Paula Siebert e Roberto Justus por Reprodução

A repercussão foi imediata. Internautas passaram a questionar o valor do produto e a ausência de recheios ou brindes no interior. Comentários irônicos tomaram conta das publicações. “Eu achando que iria vir algo dentro”, escreveu um perfil. “Isso deveria ter pelo menos um recheio ou a chave de um carro”, comentou outro.

Apesar das críticas, a influenciadora manteve a publicação no ar e seguiu compartilhando o momento, ignorando as reações negativas.

Leia mais

Imagem - Casas para a família, mansão e carros de luxo: como Davi Brito gastou o prêmio do BBB 24

Casas para a família, mansão e carros de luxo: como Davi Brito gastou o prêmio do BBB 24

Imagem - Jonas Sulzbach vira alvo do Ministério Público após denúncia de homofobia no BBB 26

Jonas Sulzbach vira alvo do Ministério Público após denúncia de homofobia no BBB 26

Imagem - Prisão de Joaquim, ameaça de Ferette e resposta de casamento agitam Três Graças nesta segunda (6); veja resumo

Prisão de Joaquim, ameaça de Ferette e resposta de casamento agitam Três Graças nesta segunda (6); veja resumo

Mais recentes

Imagem - Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo

Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo
Imagem - Anjo da Guarda faz visita inesperada para 2 signos nesta segunda-feira (6 de abril): evite sobrecarga e cuide da mente

Anjo da Guarda faz visita inesperada para 2 signos nesta segunda-feira (6 de abril): evite sobrecarga e cuide da mente
Imagem - Robbie Williams retorna ao Brasil para show único após 20 anos; veja valores

Robbie Williams retorna ao Brasil para show único após 20 anos; veja valores