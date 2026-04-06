OSTENTAÇÃO?

Ovo de R$ 20 mil gera polêmica, e Ana Paula Siebert ignora críticas ao provar doce de luxo

Influenciadora ganhou presente avaliado em R$ 20 mil, mostrou nas redes e reação dividiu opiniões

Heider Sacramento

Publicado em 6 de abril de 2026 às 19:25

Ovo de R$ 20 mil exibido por Ana Paula Siebert gera críticas nas redes Crédito: Reprodução

A influenciadora Ana Paula Siebert voltou a movimentar as redes sociais após compartilhar um momento de luxo durante o almoço de Páscoa. A esposa de Roberto Justus exibiu um ovo de chocolate avaliado em R$ 20 mil, recebeu críticas e, mesmo assim, decidiu publicar novos vídeos provando o doce.

A peça foi um presente do confeiteiro Denilson Lima, que produziu unidades sob encomenda para a data comemorativa com valores que chegaram a R$ 20 mil. O item chamou atenção não apenas pelo preço, mas também pela estética: o ovo foi decorado em dourado e inspirado nos tradicionais ovos Fabergé, símbolo de luxo associado à nobreza russa.

Ana Paula Siebert Justus exibe ovo de páscoa que ganhou de presente avaliado em mais de R$ 20 mil. pic.twitter.com/Z0HJ3Ajkse — POPTime (@poptime) April 6, 2026

Durante o almoço de Páscoa, realizado no último domingo (5), Ana Paula apareceu cortando o chocolate e reagindo ao sabor. “Gente, é branco! Amo chocolate branco”, disse ao experimentar. Em seguida, comentou o tamanho do doce e dividiu a experiência com familiares.

Roberto Justus e Ana Paula Siebert 1 de 8

A repercussão foi imediata. Internautas passaram a questionar o valor do produto e a ausência de recheios ou brindes no interior. Comentários irônicos tomaram conta das publicações. “Eu achando que iria vir algo dentro”, escreveu um perfil. “Isso deveria ter pelo menos um recheio ou a chave de um carro”, comentou outro.