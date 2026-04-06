NOVELA DAS 9

Saiba todos os detalhes de ‘Quem Ama Cuida’, nova novela das 21h com tragédia e crime

Substituta de Três Graças, trama escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto aposta em reviravoltas e protagonista marcada por perdas

Heider Sacramento

Publicado em 6 de abril de 2026 às 20:57

Nova novela das 21h da Globo terá tragédia, assassinato e sede de justiça Crédito: Manoella Mello/Globo

A próxima novela das 21h da TV Globo já tem história definida e promete fortes emoções. Intitulada Quem Ama Cuida, a trama que vai substituir Três Graças mergulha em um enredo de tragédia, justiça e recomeços, ambientado em São Paulo após uma grande enchente.

Segundo informações divulgadas pelo gshow, a novela é assinada por Walcyr Carrasco em parceria com Claudia Souto, com direção artística de Amora Mautner.

No centro da história está Adriana, personagem de Leticia Colin, uma mulher que vê sua vida desmoronar em um único dia. Após ser demitida do trabalho como fisioterapeuta, ela enfrenta uma enchente devastadora e perde o marido, Carlos, vivido por Jesuíta Barbosa, levado pelas águas.

Sem rumo, Adriana vai parar em um abrigo, onde conhece Pedro, interpretado por Chay Suede, um advogado idealista que se sensibiliza com sua história. O encontro é breve, mas deixa marcas nos dois.

Quem Ama Cuida 1 de 4

O destino da protagonista muda novamente quando ela passa a trabalhar na casa de Arthur Brandão, papel de Antonio Fagundes, um empresário do ramo de joias marcado por conflitos familiares. A relação entre patrão e funcionária começa tensa, mas evolui para uma conexão inesperada, o suficiente para despertar a desconfiança dos parentes do milionário.

Em uma virada decisiva, Arthur propõe casamento a Adriana, não por amor, mas como forma de protegê-la e também impedir que sua família tenha acesso à sua fortuna. Mesmo relutante e contrariando o avô Otoniel, vivido por Tony Ramos, ela aceita o acordo.

O que parecia ser uma solução se transforma no início do caos. Na noite do casamento, Arthur é assassinado misteriosamente, e Adriana se torna a principal suspeita. Condenada por um crime que não cometeu, ela passa seis anos na prisão.

Ao deixar a cadeia, a protagonista retorna determinada a provar sua inocência e buscar justiça, em uma trama que mistura vingança, amor e segredos familiares.