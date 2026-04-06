Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sincerão BBB 26: veja quem cada participante colocou no pódio e quem ‘não ganha’ o reality

Dinâmica desta segunda (6) mexe com alianças, expõe rivalidades e concentra votos contra Samira e Jordana

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de abril de 2026 às 23:37

Sincerão expõe rivais e concentra votos contra Samira e Jordana no BBB 26 Crédito: Reprodução

O Big Brother Brasil 26 teve mais uma noite de tensão com o Sincerão desta segunda-feira (6). Na dinâmica, os participantes precisaram remontar seus pódios e apontar, de forma direta, quem não merece vencer o programa, reacendendo rivalidades e escancarando o jogo na reta decisiva.

Durante a explicação, Tadeu Schmidt reforçou que os brothers deveriam comparar suas escolhas atuais com as feitas no início da temporada e justificar, em 30 segundos, quem colocariam no “cantinho do não ganha”.

O resultado mostrou um cenário claro dentro da casa: Samira e Jordana se tornaram os principais alvos da dinâmica.

Jordana, Marciele e Samira estão no 14ª Paredão do BBB 26

Jordana, Marciele e Samira estão no 14ª Paredão do BBB 26 por Divulgação/Globo
Jordana, Marciele e Samira estão no 14ª Paredão do BBB 26 por Divulgação/Globo
Jordana, Marciele e Samira estão no 14ª Paredão do BBB 26 por Divulgação/Globo
Jordana, Marciele e Samira estão no 14ª Paredão do BBB 26 por Divulgação/Globo
1 de 4
Jordana, Marciele e Samira estão no 14ª Paredão do BBB 26 por Divulgação/Globo

Marciele e Jordana, por exemplo, colocaram Samira como a participante que não deve ganhar o reality. As duas criticaram a postura da rival e classificaram o jogo dela como incoerente e estratégico demais. Marciele foi direta ao afirmar que vê atitudes interesseiras e mudança de comportamento conforme a conveniência.

Do outro lado, Samira rebateu e escolheu Jordana como sua principal adversária. A sister apontou arrogância e acusou a rival de querer impor sua visão como verdade absoluta dentro da casa.

A tensão também apareceu em outros posicionamentos. Juliano Floss colocou Marciele como quem não deve vencer, citando incoerência nas relações dentro do jogo. Já Ana Paula Renault também mirou Jordana, apesar de reconhecer a força da adversária, e afirmou que o excesso de controle pode prejudicá-la.

Leandro Boneco e Milena seguiram a mesma linha e apontaram Jordana como alvo, reforçando críticas sobre a postura dela nos conflitos. Gabriela foi a única a mirar em Ana Paula Renault, destacando divergências de jogo.

Na formação dos pódios, a maioria dos participantes fez mudanças em relação às escolhas iniciais, sinalizando novas alianças e reposicionamentos estratégicos nesta fase do programa.

Leia mais

Imagem - Ferette tenta matar Viviane, mas atropela o próprio filho em cena chocante de Três Graças

Ferette tenta matar Viviane, mas atropela o próprio filho em cena chocante de Três Graças

Imagem - BBB 26: Marciele dispara contra Samira, chama jogo de 'sujo e confuso' e bate de frente com Milena

BBB 26: Marciele dispara contra Samira, chama jogo de 'sujo e confuso' e bate de frente com Milena

Imagem - Saiba todos os detalhes de ‘Quem Ama Cuida’, nova novela das 21h com tragédia e crime

Saiba todos os detalhes de ‘Quem Ama Cuida’, nova novela das 21h com tragédia e crime

Mais recentes

Imagem - Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo

Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo
Imagem - Carta domina o Baralho Cigano desta terça-feira (7 de abril): revelações mudam o rumo do dia

Carta domina o Baralho Cigano desta terça-feira (7 de abril): revelações mudam o rumo do dia
Imagem - Anjo da Guarda pede atenção para 3 signos nesta terça (7 de abril): cuidado com falsidade e energia negativa

Anjo da Guarda pede atenção para 3 signos nesta terça (7 de abril): cuidado com falsidade e energia negativa