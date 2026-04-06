REALITY SHOW

Sincerão BBB 26: veja quem cada participante colocou no pódio e quem ‘não ganha’ o reality

Dinâmica desta segunda (6) mexe com alianças, expõe rivalidades e concentra votos contra Samira e Jordana

Heider Sacramento

Publicado em 6 de abril de 2026 às 23:37

Sincerão expõe rivais e concentra votos contra Samira e Jordana no BBB 26 Crédito: Reprodução

O Big Brother Brasil 26 teve mais uma noite de tensão com o Sincerão desta segunda-feira (6). Na dinâmica, os participantes precisaram remontar seus pódios e apontar, de forma direta, quem não merece vencer o programa, reacendendo rivalidades e escancarando o jogo na reta decisiva.

Durante a explicação, Tadeu Schmidt reforçou que os brothers deveriam comparar suas escolhas atuais com as feitas no início da temporada e justificar, em 30 segundos, quem colocariam no “cantinho do não ganha”.

O resultado mostrou um cenário claro dentro da casa: Samira e Jordana se tornaram os principais alvos da dinâmica.

Jordana, Marciele e Samira estão no 14ª Paredão do BBB 26 1 de 4

Marciele e Jordana, por exemplo, colocaram Samira como a participante que não deve ganhar o reality. As duas criticaram a postura da rival e classificaram o jogo dela como incoerente e estratégico demais. Marciele foi direta ao afirmar que vê atitudes interesseiras e mudança de comportamento conforme a conveniência.

Do outro lado, Samira rebateu e escolheu Jordana como sua principal adversária. A sister apontou arrogância e acusou a rival de querer impor sua visão como verdade absoluta dentro da casa.

A tensão também apareceu em outros posicionamentos. Juliano Floss colocou Marciele como quem não deve vencer, citando incoerência nas relações dentro do jogo. Já Ana Paula Renault também mirou Jordana, apesar de reconhecer a força da adversária, e afirmou que o excesso de controle pode prejudicá-la.

Leandro Boneco e Milena seguiram a mesma linha e apontaram Jordana como alvo, reforçando críticas sobre a postura dela nos conflitos. Gabriela foi a única a mirar em Ana Paula Renault, destacando divergências de jogo.