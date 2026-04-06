BBB 26: Marciele dispara contra Samira, chama jogo de 'sujo e confuso' e bate de frente com Milena

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Heider Sacramento
Publicado em 6 de abril de 2026 às 22:10
O clima esquentou no Big Brother Brasil 26 após a formação do novo Paredão. Na berlinda, Marciele não segurou as críticas e já definiu seu próximo alvo no jogo: Samira. A dançarina ainda trocou farpas com Milena e elevou a tensão dentro da casa.
Marciele revelou no Quarto Sonho de Voar que pretende confrontar Samira diretamente no Sincerão desta segunda-feira (6). Em um vídeo de 30 segundos, a sister justificou sua escolha e apontou incoerências na postura da rival.
“Independente do tema, eu iria encaixar a Samira, que é quem está comigo no Paredão. Mas pra muito além disso, pra mostrar a incoerência dela no jogo, da mudança de postura da pessoa sem poder e com poder, com plateia e sem plateia”, afirmou.
Marciele (BBB 26)
A emparedada também reforçou que pretende expor atitudes da adversária diante dos demais participantes. “Eu só ia esclarecer e colocar em evidência. É isso, jogo sujo e confuso”, disparou.
A declaração repercutiu imediatamente dentro do confinamento. Jordana apoiou o posicionamento de Marciele, mas Milena, aliada de Samira, não deixou passar e contestou a fala. “Nem falou a verdade também, nenhuma das duas”, reagiu.
Marciele rebateu na sequência. “Ah, falei a verdade sim”, disse. Milena manteve a posição e respondeu: “Cada um com a sua verdade”.
O embate não parou por aí. A dançarina ainda resgatou situações anteriores do jogo para reforçar sua crítica ao grupo rival. “Quando vocês estavam acolhendo o Juliano, era bem pra cá que ela vinha. Eu apoiei, dando força e tudo mais”, relembrou.