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BBB 26: Marciele dispara contra Samira, chama jogo de 'sujo e confuso' e bate de frente com Milena

Emparedada da semana, sister define alvo no Sincerão e protagoniza novo embate dentro da casa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de abril de 2026 às 22:10

Marciele mira Samira no Sincerão e entra em confronto com Milena no BBB 26 Crédito: Reprodução

O clima esquentou no Big Brother Brasil 26 após a formação do novo Paredão. Na berlinda, Marciele não segurou as críticas e já definiu seu próximo alvo no jogo: Samira. A dançarina ainda trocou farpas com Milena e elevou a tensão dentro da casa.

 Marciele revelou no Quarto Sonho de Voar que pretende confrontar Samira diretamente no Sincerão desta segunda-feira (6). Em um vídeo de 30 segundos, a sister justificou sua escolha e apontou incoerências na postura da rival.

“Independente do tema, eu iria encaixar a Samira, que é quem está comigo no Paredão. Mas pra muito além disso, pra mostrar a incoerência dela no jogo, da mudança de postura da pessoa sem poder e com poder, com plateia e sem plateia”, afirmou.

Marciele (BBB 26)

Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
BBB 26 - Marciele (Paredão) por Divulgação
BBB 26 - Marciele (Líder) por Divulgação
BBB 26 - Marciele (anjo) por Divulgação
Cunhã-poranga Marciele Albuquerque por Alex Pazuello/Secom-AM
Marciele (BBB 26) gosta de fazer açaí quando está no interior com sua família por Fabio Rosso/gshow
Marciele (BBB 26) é Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso por Reprodução/Redes Sociais
Marciele (BBB 26) vende brincos artesanais em sua loja por Fabio Rosso/gshow
Marciele (BBB 26) é Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso por Fabio Rosso/gshow
Marciele (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Marciele (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Marciele (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Marciele (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Marciele (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
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Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo

A emparedada também reforçou que pretende expor atitudes da adversária diante dos demais participantes. “Eu só ia esclarecer e colocar em evidência. É isso, jogo sujo e confuso”, disparou.

A declaração repercutiu imediatamente dentro do confinamento. Jordana apoiou o posicionamento de Marciele, mas Milena, aliada de Samira, não deixou passar e contestou a fala. “Nem falou a verdade também, nenhuma das duas”, reagiu.

Marciele rebateu na sequência. “Ah, falei a verdade sim”, disse. Milena manteve a posição e respondeu: “Cada um com a sua verdade”.

O embate não parou por aí. A dançarina ainda resgatou situações anteriores do jogo para reforçar sua crítica ao grupo rival. “Quando vocês estavam acolhendo o Juliano, era bem pra cá que ela vinha. Eu apoiei, dando força e tudo mais”, relembrou.

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