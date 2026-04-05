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Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo

Fifa anuncia ajustes para acelerar partidas, reduzir atrasos e ampliar uso da tecnologia

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2026 às 15:00

Taça da Copa do Mundo
Taça da Copa do Mundo Crédito: Divulgação/Fifa

A Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, terá um pacote de mudanças nas regras com o objetivo de tornar o jogo mais dinâmico e reduzir interrupções. As novidades envolvem substituições mais rápidas, limite de tempo em lances parados, alterações no protocolo médico e ampliação da atuação do árbitro de vídeo.

Entre as principais mudanças está a obrigatoriedade de o jogador substituído deixar o campo em até 10 segundos. Caso não cumpra o prazo, o atleta que entraria terá de aguardar um minuto para acessar o gramado, deixando a equipe temporariamente com um a menos.

Veja imagens do álbum da Copa do Mundo de 2026

Copa do Mundo de 2026 por Shutterstock
Álbum da Copa do Mundo de 2026 por Divulgação/Panini
Álbum da Copa do Mundo de 2026 por Divulgação/Panini
Álbum da Copa do Mundo de 2026 por Divulgação/Panini
Álbum da Copa do Mundo de 2026 por Divulgação/Panini
Taça da Copa do Mundo por Divulgação/Fifa
Taça da Copa do Mundo por Freepik
Taça do Copa do Mundo por Divulgação/FIFA
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Copa do Mundo de 2026 por Shutterstock

Outra alteração impacta diretamente a reposição de bola. Jogadores terão até cinco segundos para cobrar laterais e tiros de meta após a autorização do árbitro. Se o tempo for ultrapassado, a posse poderá ser revertida para o adversário ou resultar em escanteio.

O protocolo de atendimento médico também foi ajustado. Atletas que receberem atendimento dentro de campo precisarão sair e aguardar um minuto antes de retornar, exceto em situações envolvendo faltas punidas com cartão, o que busca evitar paralisações prolongadas.

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Já o VAR terá atuação ampliada. A tecnologia poderá intervir em casos de segundo cartão amarelo, para evitar expulsões equivocadas, além de revisar marcações incorretas de escanteios.

As mudanças fazem parte de um esforço da Fifa para reduzir a cera, dar mais ritmo às partidas e aumentar a precisão das decisões dentro de campo. A expectativa é de que as novas regras deixem os jogos mais rápidos e com menos interrupções ao longo do torneio.

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