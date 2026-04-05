COPA 2026

Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo

Fifa anuncia ajustes para acelerar partidas, reduzir atrasos e ampliar uso da tecnologia

Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2026 às 15:00

Taça da Copa do Mundo Crédito: Divulgação/Fifa

A Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, terá um pacote de mudanças nas regras com o objetivo de tornar o jogo mais dinâmico e reduzir interrupções. As novidades envolvem substituições mais rápidas, limite de tempo em lances parados, alterações no protocolo médico e ampliação da atuação do árbitro de vídeo.

Entre as principais mudanças está a obrigatoriedade de o jogador substituído deixar o campo em até 10 segundos. Caso não cumpra o prazo, o atleta que entraria terá de aguardar um minuto para acessar o gramado, deixando a equipe temporariamente com um a menos.

Veja imagens do álbum da Copa do Mundo de 2026 1 de 8

Outra alteração impacta diretamente a reposição de bola. Jogadores terão até cinco segundos para cobrar laterais e tiros de meta após a autorização do árbitro. Se o tempo for ultrapassado, a posse poderá ser revertida para o adversário ou resultar em escanteio.

O protocolo de atendimento médico também foi ajustado. Atletas que receberem atendimento dentro de campo precisarão sair e aguardar um minuto antes de retornar, exceto em situações envolvendo faltas punidas com cartão, o que busca evitar paralisações prolongadas.

Já o VAR terá atuação ampliada. A tecnologia poderá intervir em casos de segundo cartão amarelo, para evitar expulsões equivocadas, além de revisar marcações incorretas de escanteios.