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Ex-galã da Globo, Nico Puig celebra quase 30 anos de casamento com produtor e emociona fãs

Ator de 53 anos relembra trajetória na TV e vive relação discreta com Jefferson Lattari desde os anos 90

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 7 de abril de 2026 às 19:10

Nico Puig celebra quase 30 anos de relação com Jefferson Lattari e relembra fase como galã da Globo
Nico Puig celebra quase 30 anos de relação com Jefferson Lattari e relembra fase como galã da Globo Crédito: Reprodução

Longe das novelas há mais de uma década, Nico Puig voltou a chamar atenção ao celebrar quase 30 anos de relacionamento com o produtor Jefferson Lattari. O ex-galã da TV Globo compartilhou um vídeo romântico com fotos do casal e emocionou os seguidores nas redes sociais.

Na publicação, Nico Puig destacou a proximidade da data marcante. “Que loucura… Faltam 3 meses para completar 30 anos… E assim seguimos. Juntos sempre”, escreveu o ator.

O relacionamento entre Nico Puig e Jefferson Lattari começou em 1996, mas só se tornou público muitos anos depois. Os dois oficializaram a união no civil em 2015, após quase duas décadas juntos.

Nos comentários, fãs reagiram à história do casal. “Que história de amor mais linda a de vocês!”, escreveu uma seguidora. “Que venham mais 30 de puro amor, companheirismo e lealdade”, comentou outra.

Nico Puig e Jefferson Lattari

Nico Puig celebra quase 30 anos de relação com Jefferson Lattari e relembra fase como galã da Globo por Reprodução/Instagram
Nico Puig celebra quase 30 anos de relação com Jefferson Lattari e relembra fase como galã da Globo por Reprodução/Instagram
Nico Puig por Reprodução/Instagram
Nico Puig celebra quase 30 anos de relação com Jefferson Lattari e relembra fase como galã da Globo por Reprodução/Instagram
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Nico Puig celebra quase 30 anos de relação com Jefferson Lattari e relembra fase como galã da Globo por Reprodução/Instagram

Conhecido como um dos galãs da TV nos anos 90, Nico Puig ganhou destaque em novelas da Globo como Olho no Olho e Malhação, além de participações em produções como Você Decide. Seu último trabalho em novelas foi em 2011, na trama Amor e Revolução, exibida pelo SBT.

Desde então, Nico Puig mudou de área e hoje atua como designer de móveis, criando peças a partir de materiais recicláveis. Nas redes sociais, ele divide com os seguidores momentos da rotina e lembranças da época em que era um dos rostos mais populares da televisão brasileira.

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