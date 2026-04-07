FITNESS

A dieta incomum que fez influenciador perder 40 kg: 'Confundem com canibalismo'

Arthur O Urso afirma que mudança alimentar baseada em proteína animal transformou corpo, autoestima e rotina

Fernanda Varela

Publicado em 7 de abril de 2026 às 20:45

Influenciador perde 40kg com dieta Crédito: Divulgação

Você já ouviu falar em Arthur O Urso? O influenciador fitness ganhou visibilidade nas redes sociais após dividir com seus seguidores que fez uma mudança radical no estilo de vida, o que fez com que ele perdesse cerca de 40 quilos. A perda de peso veio, segundo ele, quando decidiu rever hábitos e passou a priorizar a alimentação e os treinos, o que impactou não apenas o corpo, mas também a forma como se enxerga.

Antes de emagrecer, Arthur chegou a pesar aproximadamente 125 kg e diz que vivia insatisfeito com a própria imagem. Segundo ele, o processo de perda de peso marcou uma virada pessoal. “Eu vivia muito fechado, não me sentia bem com o meu corpo. Só depois que emagreci que tudo começou a mudar”, relatou.

Arthur O Urso 1 de 4

Com o objetivo de ganhar massa muscular, ele passou a testar diferentes estratégias até adotar uma rotina alimentar centrada quase exclusivamente no consumo de proteína animal. A chamada dieta carnívora se tornou a base do dia a dia, com ingestão calórica elevada, que em alguns momentos ultrapassa 3 mil calorias para sustentar os treinos e a recuperação muscular.

Durante essa fase, o influenciador afirma ter experimentado variações dentro do próprio método, incluindo o consumo de carne crua ou apenas selada. A prática, segundo ele, gerou reações intensas nas redes sociais. “Teve uma fase em que eu praticamente só comia carne”, contou. “Muitas pessoas confundem dieta carnívora com canibalismo, isso assusta. Quando eu falo, a reação vem na hora”, acrescentou.