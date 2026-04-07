SAÚDE

Cantor baiano sofre AVC e é internado em Salvador

O artista, conhecido pelo hit 'De Levinho', foi hospitalizado no último domingo (5)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de abril de 2026 às 11:39

Cantor Junior Luzz Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O cantor e compositor Júnior Luzz foi internado no último domingo (5) após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). A notícia, que pegou amigos e fãs de surpresa, foi confirmada pela equipe do músico através de um comunicado oficial nas redes sociais.

Apesar da gravidade da situação, Júnior está consciente e seu quadro clínico é considerado estável. Ele segue sob observação em uma unidade hospitalar da capital baiana nesta terça-feira (7).

Cantor Junior Luzz sofre AVC e é hospitalizado em Salvador 1 de 4

De acordo com a nota divulgada pela assessoria, o cantor está recebendo todo o suporte médico necessário para que não fiquem sequelas. A equipe tranquilizou o público, mas reforçou o pedido de boas energias:

"Seu quadro encontra-se estável e sob controle. Júnior está medicado e sob acompanhamento da equipe médica. Pedimos que continuem em oração por sua pronta recuperação", diz trecho do comunicado.

O soteropolitano começou a trilhar seu caminho na música em 2016 com diversos projetos como "Sextinha do Luzz" e no Carnaval de Salvador. Embora tenha flertado com o sertanejo no início, foi no pagode que ele se encontrou, especialmente com o álbum Pra Representar, lançado este ano.

O artista também é conhecido por seu lado solidário, tendo participado recentemente da campanha Natal do Bem.