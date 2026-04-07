Milena bota Ana Paula contra a parede após pódio polêmico no BBB 26: 'Me surpreendeu'

Veterana deixou aliada de fora do Sincerão na madrugada desta terça-feira (7)

  • Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de abril de 2026 às 10:58

Ana Paula Renault e Milena no BBB 26  Crédito: Reprodução/TV Globo

Na madrugada desta terça-feira (7), no Quarto Sonho de Eternidade logo após o Sincerão, a escolha inusitada de Ana Paula Renault para o seu pódio surpreendeu os brothers. A jornalista decidiu colocar Juliano Floss em seu Top 3, deixando a colega Samira de fora. Quem não engoliu a história foi Milena, que fez questão de questionar a mineira.

"Me surpreendeu você colocar o Juliano e não a Samira", disparou a recreadora, pontuando que já sentia um distanciamento entre a veterana e a gaúcha nos últimos dias.

Jordana, Marciele e Samira estão no 14ª Paredão do BBB 26

Jordana, Marciele e Samira estão no 14ª Paredão do BBB 26 por Divulgação/Globo

Ana Paula, conhecida por não ter papas na língua, não recuou. Para ela, o pódio não é um teste de amizade, mas de sobrevivência. A jornalista justificou que sua conexão com Juliano é baseada em "conversas comprometedoras" e estratégias de jogo que o dançarino sustenta sem hesitar.

"Para mim, a proximidade de jogo e o pódio faz mais sentido. Não dá para confundir Big Brother com a vida real", rebateu a mineira, deixando claro que o coração fica em segundo plano quando o assunto é o prêmio milionário.

Pódio no Sincerão no BBB 26

Pódio no Sincerão: 1º Gabriela 2º Marciele 3º Jordana por Reprodução/TV Globo
Pódio no Sincerão: 1º lugar: Milena 2º lugar: Samira 3º lugar: Ana Paula Renault por Reprodução/TV Globo
Pódio no Sincerão: 1º lugar: Leandro 2º lugar: Juliano Floss 3º lugar: Milena por Reprodução/TV Globo
Pódio no Sincerão: 1º lugar: Ana Paula Renault 2º lugar: Milena 3º lugar: Juliano Floss por Reprodução/TV Globo
Pódio no Sincerão: 1º lugar: Juliano Floss 2º lugar: Ana Paula Renault 3º lugar: Milena por Reprodução/TV Globo
Pódio no Sincerão: 1º lugar: Samira 2º lugar: Milena 3º lugar: Ana Paula Renault por Reprodução/TV Globo
Pódio no Sincerão: 1º lugar: Marciele 2º lugar: Jordana 3º lugar: Gabriela por Reprodução/TV Globo
Pódio no Sincerão: 1º lugar: Jordana 2º lugar: Marciele 3º lugar: Gabriela por Reprodução/TV Globo
Pódio no Sincerão: 1º Gabriela 2º Marciele 3º Jordana por Reprodução/TV Globo

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Sincerão BBB 26: veja quem cada participante colocou no pódio e quem ‘não ganha’ o reality

BBB 26: Marciele dispara contra Samira, chama jogo de 'sujo e confuso' e bate de frente com Milena

Casas para a família, mansão e carros de luxo: como Davi Brito gastou o prêmio do BBB 24

Jonas Sulzbach vira alvo do Ministério Público após denúncia de homofobia no BBB 26

Enquete BBB 26: Jordana, Marciele ou Samira quem deve ser eliminada no Paredão?

Apesar de ter sido "escanteada", Samira manteve a postura. A sister confessou que já esperava a movimentação e garantiu que o carinho por Ana continua o mesmo, embora reconheça que as duas discordam em diversos pontos dentro do confinamento. "Não fiquei triste nem nada", afirmou, tentando amenizar o climão.

Em uma conversa no Quarto do Líder, Juliano Floss admitiu que "tomou um susto" ao ser chamado para o pódio de Ana Paula. A veterana, porém, reforçou que sua decisão foi baseada em coerência: segundo ela, houve momentos de instabilidade em Samira que a fizeram recalcular a rota.

Mais recentes

Imagem - Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo

Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo
Imagem - Demorar para responder no WhatsApp pode ser um sinal de inteligência e não de falta de interesse

Demorar para responder no WhatsApp pode ser um sinal de inteligência e não de falta de interesse
Imagem - Cantor baiano sofre AVC e é internado em Salvador

Cantor baiano sofre AVC e é internado em Salvador