Milena bota Ana Paula contra a parede após pódio polêmico no BBB 26: 'Me surpreendeu'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de abril de 2026 às 10:58
Na madrugada desta terça-feira (7), no Quarto Sonho de Eternidade logo após o Sincerão, a escolha inusitada de Ana Paula Renault para o seu pódio surpreendeu os brothers. A jornalista decidiu colocar Juliano Floss em seu Top 3, deixando a colega Samira de fora. Quem não engoliu a história foi Milena, que fez questão de questionar a mineira.
"Me surpreendeu você colocar o Juliano e não a Samira", disparou a recreadora, pontuando que já sentia um distanciamento entre a veterana e a gaúcha nos últimos dias.
Ana Paula, conhecida por não ter papas na língua, não recuou. Para ela, o pódio não é um teste de amizade, mas de sobrevivência. A jornalista justificou que sua conexão com Juliano é baseada em "conversas comprometedoras" e estratégias de jogo que o dançarino sustenta sem hesitar.
"Para mim, a proximidade de jogo e o pódio faz mais sentido. Não dá para confundir Big Brother com a vida real", rebateu a mineira, deixando claro que o coração fica em segundo plano quando o assunto é o prêmio milionário.
Pódio no Sincerão no BBB 26
Apesar de ter sido "escanteada", Samira manteve a postura. A sister confessou que já esperava a movimentação e garantiu que o carinho por Ana continua o mesmo, embora reconheça que as duas discordam em diversos pontos dentro do confinamento. "Não fiquei triste nem nada", afirmou, tentando amenizar o climão.
Em uma conversa no Quarto do Líder, Juliano Floss admitiu que "tomou um susto" ao ser chamado para o pódio de Ana Paula. A veterana, porém, reforçou que sua decisão foi baseada em coerência: segundo ela, houve momentos de instabilidade em Samira que a fizeram recalcular a rota.