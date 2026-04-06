BBB 26

Enquete BBB 26: Jordana, Marciele ou Samira quem deve ser eliminada no Paredão?

Eliminação será nesta terça-feira (7)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de abril de 2026 às 00:19

Jordana, Marciele ou Samira quem deve ser eliminado no Paredão? Crédito: Divulgação

O paredão do BBB está formado. Estão na berlinda Jordana, Marciele e Samira.

Na noite deste domingo (5), a formação do 14ª Paredão do BBB 26, aconteceu logo após a despedida de Chaiany, com 61,07% dos votos, e uma Prova do Líder que consagrou Juliano Floss, logo após escapar do Paredão.

Com o prêmio milionário cada vez mais perto, cada voto conta. A dinâmica desta noite (5) não deu trégua: indicação direta do novo Líder, com Juliano indicando Jordana. No confessionário, Marciele e Samira acabaram empatando nos votos da casa, levando o Líder a tomar uma decisão, indicando Marciele de volta ao Paredão. Jordana, que teve direito ao contragolpe, indicou Samira para a Berlinda.

Jordana, Marciele e Samira estão no 14ª Paredão do BBB 26 1 de 4

Com o "Modo Turbo" ativado, o jogo ganha uma urgência maior. Os participantes sabem que qualquer deslize nessa reta final pode custar o sonho de chegar à grande final.