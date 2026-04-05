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'Não é rica': Família de Chaiany, do BBB 26, mostra casa real da sister após boatos; veja

Irmão da participante fez um vídeo sem cortes revelando a rotina da família na região do Sol Nascente

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de abril de 2026 às 18:57

Irmão de Chaiany, do 'BBB 26', mostra casa da sister
Irmão de Chaiany, do 'BBB 26', mostra casa da sister Crédito: Reprodução/Redes Sociais

No último sábado (4), uma onda de boatos sugerindo que Chaiany, do BBB 26, teria uma condição financeira muito superior à que demonstra no reality voltou a ganhar força nas redes sociais. Para colocar um ponto final na fofoca, o irmão dela, Fernando Andrade, decidiu abrir as portas da casa da família e mostrar a realidade da sister. 

Em um vídeo sem edições, Fernando mostrou a residência, localizada na região do Sol Nascente/Pôr do Sol, a cerca de 30 km do centro de Brasília, que está longe do luxo que alguns internautas pintaram.

Irmão de Chaiany, do 'BBB 26', mostra casa real da sister

Irmão de Chaiany, do 'BBB 26', mostra casa da sister por Reprodução/Redes Sociais
Irmão de Chaiany, do 'BBB 26', mostra casa da sister por Reprodução/Redes Sociais
Irmão de Chaiany, do 'BBB 26', mostra casa da sister por Reprodução/Redes Sociais
Irmão de Chaiany, do 'BBB 26', mostra casa da sister por Reprodução/Redes Sociais
Irmão de Chaiany, do 'BBB 26', mostra casa da sister por Reprodução/Redes Sociais
Irmão de Chaiany, do 'BBB 26', mostra casa da sister por Reprodução/Redes Sociais
Irmão de Chaiany, do 'BBB 26', mostra casa da sister por Reprodução/Redes Sociais
Irmão de Chaiany, do 'BBB 26', mostra casa da sister por Reprodução/Redes Sociais
Irmão de Chaiany, do 'BBB 26', mostra casa da sister por Reprodução/Redes Sociais
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Irmão de Chaiany, do 'BBB 26', mostra casa da sister por Reprodução/Redes Sociais

O "estopim" das críticas foi a presença de uma piscina no terreno. Fernando fez questão de explicar a origem do lazer: “Meu pai trabalhou a vida inteira para construir essa piscina e receber os filhos aqui”, desabafou. O registro mostra um terreno amplo, tipicamente rural, com estradas de barro, muitas pedras e árvores frutíferas como mangueiras e cajueiros.

Por dentro, o vídeo revela cômodos ainda em construção, paredes no tijolo e sem pintura, forros de PVC e até colchões no chão em alguns quartos.

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A defesa de Fernando foi endossada pelo perfil oficial de Chaiany no Instagram. A legenda da publicação reforça que ela entrou no programa com um objetivo de transformar o futuro da pequena Lara, sua filha de 9 anos. "Isso não é jogo, é vida real", dizia o post, pedindo apoio para a sister que enfrenta o paredão contra Juliano Floss e Marciele neste domingo (5).

Vale lembrar que o caminho de Chaiany até aqui não foi fácil. Ela bateu na trave na Casa de Vidro, perdendo a vaga para Jordana, e só garantiu sua entrada oficial após encarar as duras 100 horas do Quarto Branco. A resiliência da goiana radicada em Brasília deu resultado, ela foi a primeira "Pipoca" desta edição a bater 1 milhão de seguidores.

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