'Não é rica': Família de Chaiany, do BBB 26, mostra casa real da sister após boatos; veja

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de abril de 2026 às 18:57
No último sábado (4), uma onda de boatos sugerindo que Chaiany, do BBB 26, teria uma condição financeira muito superior à que demonstra no reality voltou a ganhar força nas redes sociais. Para colocar um ponto final na fofoca, o irmão dela, Fernando Andrade, decidiu abrir as portas da casa da família e mostrar a realidade da sister.
Em um vídeo sem edições, Fernando mostrou a residência, localizada na região do Sol Nascente/Pôr do Sol, a cerca de 30 km do centro de Brasília, que está longe do luxo que alguns internautas pintaram.
Irmão de Chaiany, do 'BBB 26', mostra casa real da sister
O "estopim" das críticas foi a presença de uma piscina no terreno. Fernando fez questão de explicar a origem do lazer: “Meu pai trabalhou a vida inteira para construir essa piscina e receber os filhos aqui”, desabafou. O registro mostra um terreno amplo, tipicamente rural, com estradas de barro, muitas pedras e árvores frutíferas como mangueiras e cajueiros.
Por dentro, o vídeo revela cômodos ainda em construção, paredes no tijolo e sem pintura, forros de PVC e até colchões no chão em alguns quartos.
A defesa de Fernando foi endossada pelo perfil oficial de Chaiany no Instagram. A legenda da publicação reforça que ela entrou no programa com um objetivo de transformar o futuro da pequena Lara, sua filha de 9 anos. "Isso não é jogo, é vida real", dizia o post, pedindo apoio para a sister que enfrenta o paredão contra Juliano Floss e Marciele neste domingo (5).
Vale lembrar que o caminho de Chaiany até aqui não foi fácil. Ela bateu na trave na Casa de Vidro, perdendo a vaga para Jordana, e só garantiu sua entrada oficial após encarar as duras 100 horas do Quarto Branco. A resiliência da goiana radicada em Brasília deu resultado, ela foi a primeira "Pipoca" desta edição a bater 1 milhão de seguidores.