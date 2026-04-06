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BBB 26: Após escapar do Paredão, Juliano Floss vence Prova do Líder

Novo Líder garantiu a imunidade e já precisou colocar um adversário direto no 14º Paredão

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de abril de 2026 às 00:07

Juliano Floss é do signo de Gêmeos
Juliano Floss é do signo de Gêmeos Crédito: Manoella Mello/TV Globo

Logo após a despedida de Chaiany com 61,07% dos votos, os 'brothers' do BBB 26 nem tiveram tempo de respirar e já foram convocados para o jardim. Em uma prova acirrada, Juliano Floss e Ana Paula Renault foram para a segunda fase da Prova do Líder, e quem levou a melhor foi Juliano Floss, conquistando a sonhada liderança e, de quebra, garantindo mais alguns dias de sobrevivência na casa mais vigiada do Brasil.

A vitória veio em um momento crucial. No "Modo Turbo", ser Líder não é apenas ter as regalias do quarto VIP, mas sim garantir um escudo contra a formação do Paredão que acontece ainda nesta noite de domingo (5).

Juliano Floss (BBB 26)

Juliano Floss é anunciado no Camarote do BBB 26 por Divulgação/Globo
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano e Marna por Reprodução / Redes sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução / Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução / Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução/Instagram
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Juliano Floss é anunciado no Camarote do BBB 26 por Divulgação/Globo

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A disputa de hoje exigiu muita agilidade e sorte. Juliano Floss mostrou que está com o foco no jogo e conseguiu superar os rivais na reta final. 

Mas, como alegria de Líder no Modo Turbo dura pouco, o novo comandante já teve que exercer seu poder máximo e indicar um colega de confinamento direto para o 14º Paredão que terá uma nova eliminação na terça-feira (7)

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