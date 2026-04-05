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Virginia Fonseca ganha festa de aniversário surpresa com decoração luxuosa na mansão de Vini Jr.

Diretamente de Madri, a influenciadora digital foi surpreendida por amigos e pelo namorado

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de abril de 2026 às 20:42

Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A influenciadora digital Virginia Fonseca acaba de completar 27 anos na mansão do namorado, o jogador Vini Jr., na capital espanhola.

Como o fuso horário de Madri está cinco horas à frente do Brasil, as celebrações começaram enquanto ainda era tarde de domingo por aqui. Por volta das 22h no horário local (17h em Brasília), Virginia já começou a dar os primeiros sinais nos Stories para seus mais de 54 milhões de seguidores de que o "B-day" estava chegando.

Virginia Fonseca ganha festa de aniversário surpresa em Madri 1 de 10

Assim que o relógio marcou meia-noite nesta segunda-feira (6) em solo espanhol, os amigos da influenciadora não deixaram passar em branco. Virginia foi surpreendida com uma decoração caprichada e um "Parabéns a Você" bem intimista, mas cheio de luxo, dentro da residência do craque do Real Madrid.

A loira desembarcou na Espanha há poucos dias, logo após uma temporada nos Estados Unidos, onde acompanhou Vini Jr. nos amistosos da Copa do Mundo. Ela levou os três filhos e um grupo de amigos próximos para curtir essa "eurotrip" de aniversário.

Mansão de Vini Jr. 1 de 5

Entre um registro e outro, Virginia tem aproveitado os dias em Madri para descansar da agenda intensa de gravações e passar um tempo com o namorado antes de retomar os compromissos no Brasil.