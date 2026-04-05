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Virginia Fonseca ganha festa de aniversário surpresa com decoração luxuosa na mansão de Vini Jr.

Diretamente de Madri, a influenciadora digital foi surpreendida por amigos e pelo namorado

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de abril de 2026 às 20:42

Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A influenciadora digital Virginia Fonseca acaba de completar 27 anos na mansão do namorado, o jogador Vini Jr., na capital espanhola.

Como o fuso horário de Madri está cinco horas à frente do Brasil, as celebrações começaram enquanto ainda era tarde de domingo por aqui. Por volta das 22h no horário local (17h em Brasília), Virginia já começou a dar os primeiros sinais nos Stories para seus mais de 54 milhões de seguidores de que o "B-day" estava chegando.

Virginia Fonseca ganha festa de aniversário surpresa em Madri

Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
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Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais

Assim que o relógio marcou meia-noite nesta segunda-feira (6) em solo espanhol, os amigos da influenciadora não deixaram passar em branco. Virginia foi surpreendida com uma decoração caprichada e um "Parabéns a Você" bem intimista, mas cheio de luxo, dentro da residência do craque do Real Madrid.

A loira desembarcou na Espanha há poucos dias, logo após uma temporada nos Estados Unidos, onde acompanhou Vini Jr. nos amistosos da Copa do Mundo. Ela levou os três filhos e um grupo de amigos próximos para curtir essa "eurotrip" de aniversário.

Mansão de Vini Jr.

Mansão de Vini Jr. por Reprodução
Mansão de Vini Jr. por Reprodução
Mansão de Vini Jr. por Reprodução
Mansão de Vini Jr. por Reprodução
Mansão de Vini Jr. por Reprodução
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Mansão de Vini Jr. por Reprodução

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Entre um registro e outro, Virginia tem aproveitado os dias em Madri para descansar da agenda intensa de gravações e passar um tempo com o namorado antes de retomar os compromissos no Brasil.

Embora a festa de hoje tenha sido algo mais reservado para o círculo íntimo, os fãs já especulam se vem algum "festão" maior por aí ao longo do dia. 

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Tags:

Virginia Virginia Fonseca Vini jr. Aniversário Virginia Fonseca E Vini jr. Mansão de Vini jr. Espanha Madrid

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