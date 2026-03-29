Zé Felipe perde a paciência, responde sobre Virginia e Ana Castela e viraliza

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Heider Sacramento
Publicado em 29 de março de 2026 às 20:30
O cantor Zé Felipe voltou a virar assunto nas redes sociais após reacender a polêmica envolvendo o envio de flores para Virginia Fonseca e Ana Castela. Durante um show neste fim de semana, o artista respondeu de forma direta e bem-humorada sobre o assunto, e o momento viralizou.
Tudo começou dias antes, quando Zé Felipe afirmou no palco que enviaria flores para as duas ex, o que gerou grande repercussão e dividiu opiniões na web. A fala foi interpretada por muitos como provocação e acabou ganhando força nas redes.
Agora, ao voltar a receber flores durante uma apresentação, o cantor foi questionado novamente sobre o destino dos presentes e não poupou palavras. “Quando eu falei pra quem eu ia mandar deu um problema do c*ralho. Agora eu vou enfiar tudo dentro do meu rabo”, disparou, arrancando gargalhadas da plateia.
Zé Felipe na mansão em Goiânia
A resposta rapidamente viralizou e movimentou as redes sociais, com fãs reagindo ao tom irreverente do artista. Muitos internautas saíram em defesa de Zé Felipe e destacaram o jeito espontâneo do cantor, frequentemente comparado ao estilo do pai, o sertanejo Leonardo.