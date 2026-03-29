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Zé Felipe perde a paciência, responde sobre Virginia e Ana Castela e viraliza

Cantor volta a comentar episódio no palco, dispara frase polêmica e arranca risadas do público

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de março de 2026 às 20:30

Zé Felipe revela dificuldade com leitura e aposta em audiolivros
Zé Felipe revela dificuldade com leitura e aposta em audiolivros Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Zé Felipe voltou a virar assunto nas redes sociais após reacender a polêmica envolvendo o envio de flores para Virginia Fonseca e Ana Castela. Durante um show neste fim de semana, o artista respondeu de forma direta e bem-humorada sobre o assunto, e o momento viralizou.

Tudo começou dias antes, quando Zé Felipe afirmou no palco que enviaria flores para as duas ex, o que gerou grande repercussão e dividiu opiniões na web. A fala foi interpretada por muitos como provocação e acabou ganhando força nas redes.

Agora, ao voltar a receber flores durante uma apresentação, o cantor foi questionado novamente sobre o destino dos presentes e não poupou palavras. “Quando eu falei pra quem eu ia mandar deu um problema do c*ralho. Agora eu vou enfiar tudo dentro do meu rabo”, disparou, arrancando gargalhadas da plateia.

Zé Felipe na mansão em Goiânia

Zé Felipe na área externa da mansão em brincadeira com os filhos por Reprodução
Zé Felipe na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filhos na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filhos na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
Zé Felipe na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
Zé Felipe na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
Zé Felipe na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
Zé Felipe na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
Mansão onde Zé Felipe morava por Reprodução
Zé Felipe mostrou nova mansão por Reprodução/Instagram
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Zé Felipe na área externa da mansão em brincadeira com os filhos por Reprodução

A resposta rapidamente viralizou e movimentou as redes sociais, com fãs reagindo ao tom irreverente do artista. Muitos internautas saíram em defesa de Zé Felipe e destacaram o jeito espontâneo do cantor, frequentemente comparado ao estilo do pai, o sertanejo Leonardo.

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