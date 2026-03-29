SEM TEMPO

Zé Felipe perde a paciência, responde sobre Virginia e Ana Castela e viraliza

Cantor volta a comentar episódio no palco, dispara frase polêmica e arranca risadas do público

Heider Sacramento

Publicado em 29 de março de 2026 às 20:30

Zé Felipe revela dificuldade com leitura e aposta em audiolivros Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Zé Felipe voltou a virar assunto nas redes sociais após reacender a polêmica envolvendo o envio de flores para Virginia Fonseca e Ana Castela. Durante um show neste fim de semana, o artista respondeu de forma direta e bem-humorada sobre o assunto, e o momento viralizou.

Tudo começou dias antes, quando Zé Felipe afirmou no palco que enviaria flores para as duas ex, o que gerou grande repercussão e dividiu opiniões na web. A fala foi interpretada por muitos como provocação e acabou ganhando força nas redes.

Agora, ao voltar a receber flores durante uma apresentação, o cantor foi questionado novamente sobre o destino dos presentes e não poupou palavras. “Quando eu falei pra quem eu ia mandar deu um problema do c*ralho. Agora eu vou enfiar tudo dentro do meu rabo”, disparou, arrancando gargalhadas da plateia.

Zé Felipe na mansão em Goiânia 1 de 10