Juliano Floss tenta desistir do BBB 26, mas é impedido por Ana Paula Renault

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Heider Sacramento
Publicado em 29 de março de 2026 às 19:21
O Big Brother Brasil 26 quase teve uma desistência neste domingo (29). Após uma sequência de conflitos dentro da casa, Juliano Floss tentou apertar o botão e abandonar o jogo, mas acabou sendo impedido por Ana Paula Renault.
O momento aconteceu depois de uma noite tensa, marcada por embates diretos com Samira. Visivelmente abalado, Juliano se levantou e seguiu em direção ao botão de desistência, sinalizando que poderia deixar o reality naquele momento.
Juliano Floss (BBB 26)
Antes que ele concluísse a decisão, Ana Paula percebeu a movimentação e agiu rápido para impedir que o brother desistisse. A jornalista interveio e tentou acalmar o participante, evitando que ele apertasse o botão.
A cena chamou atenção dentro da casa e também fora dela, já que a desistência é uma das decisões mais impactantes do jogo, especialmente na reta final e em plena semana turbo.
O episódio expõe o nível de pressão enfrentado pelos participantes neste momento do programa, com dinâmicas aceleradas, conflitos intensos e pouco tempo para respirar entre uma votação e outra.