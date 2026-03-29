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Juliano Floss tenta desistir do BBB 26, mas é impedido por Ana Paula Renault

Após briga intensa com Samira, brother se dirige ao botão de desistência e é contido dentro da casa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de março de 2026 às 19:21

Juliano Floss tenta desistir do BBB 26 e é impedido por Ana Paula Crédito: Reprodução/TV Globo

O Big Brother Brasil 26 quase teve uma desistência neste domingo (29). Após uma sequência de conflitos dentro da casa, Juliano Floss tentou apertar o botão e abandonar o jogo, mas acabou sendo impedido por Ana Paula Renault.

O momento aconteceu depois de uma noite tensa, marcada por embates diretos com Samira. Visivelmente abalado, Juliano se levantou e seguiu em direção ao botão de desistência, sinalizando que poderia deixar o reality naquele momento.

Juliano Floss (BBB 26)

Juliano Floss é anunciado no Camarote do BBB 26 por Divulgação/Globo
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano e Marna por Reprodução / Redes sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução / Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução / Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução/Instagram
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Juliano Floss é anunciado no Camarote do BBB 26 por Divulgação/Globo

Antes que ele concluísse a decisão, Ana Paula percebeu a movimentação e agiu rápido para impedir que o brother desistisse. A jornalista interveio e tentou acalmar o participante, evitando que ele apertasse o botão.

A cena chamou atenção dentro da casa e também fora dela, já que a desistência é uma das decisões mais impactantes do jogo, especialmente na reta final e em plena semana turbo.

O episódio expõe o nível de pressão enfrentado pelos participantes neste momento do programa, com dinâmicas aceleradas, conflitos intensos e pouco tempo para respirar entre uma votação e outra.

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