NÃO AGUENTOU?

Juliano Floss tenta desistir do BBB 26, mas é impedido por Ana Paula Renault

Após briga intensa com Samira, brother se dirige ao botão de desistência e é contido dentro da casa

Heider Sacramento

Publicado em 29 de março de 2026 às 19:21

Juliano Floss tenta desistir do BBB 26 e é impedido por Ana Paula Crédito: Reprodução/TV Globo

O Big Brother Brasil 26 quase teve uma desistência neste domingo (29). Após uma sequência de conflitos dentro da casa, Juliano Floss tentou apertar o botão e abandonar o jogo, mas acabou sendo impedido por Ana Paula Renault.

O momento aconteceu depois de uma noite tensa, marcada por embates diretos com Samira. Visivelmente abalado, Juliano se levantou e seguiu em direção ao botão de desistência, sinalizando que poderia deixar o reality naquele momento.

Juliano Floss (BBB 26) 1 de 14

Antes que ele concluísse a decisão, Ana Paula percebeu a movimentação e agiu rápido para impedir que o brother desistisse. A jornalista interveio e tentou acalmar o participante, evitando que ele apertasse o botão.

A cena chamou atenção dentro da casa e também fora dela, já que a desistência é uma das decisões mais impactantes do jogo, especialmente na reta final e em plena semana turbo.