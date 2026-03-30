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Funcionária de Virginia Fonseca compra carro e ganha recado da influenciadora: 'Não esqueça'

Governanta celebra conquista, agradece patroa e expõe relação próxima com a empresária

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de março de 2026 às 22:58

Funcionária de Virginia celebra carro novo e emociona web com agradecimento Crédito: Reprodução

Uma conquista pessoal acabou viralizando nas redes sociais e revelou um lado mais próximo de Virginia Fonseca com quem trabalha diretamente com ela. A governanta Fran Chaga comemorou a compra do próprio carro e fez questão de agradecer publicamente à influenciadora e à mãe dela, Margareth Serrão.

Nas redes, Fran contou que o momento marca uma virada importante em sua vida, pouco antes de completar aniversário. “Hoje venho agradecer a Deus novamente e à minha patroa Virginia e Dona Margareth por essa conquista. Meu carro próprio e, de brinde, como presente de aniversário”, escreveu.

A funcionária também destacou o impacto que o trabalho teve em sua trajetória. “Você não imagina o quanto sou grata por Deus ter colocado você e sua família no meu caminho”, declarou. Segundo ela, outras conquistas vieram ao longo do tempo. “Graças a você, eu conquistei meu apartamento, minha moto e agora meu carro”, completou.

Virginia durante jogo do Brasil

Inlfuenciadora esteve em Boston, nos Estados Unidos por Reprodução | Instagram
Inlfuenciadora esteve em Boston, nos Estados Unidos por Reprodução | Instagram
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Inlfuenciadora esteve em Boston, nos Estados Unidos por Reprodução | Instagram

Mesmo fora do Brasil, já que está em viagem com os filhos para Orlando, Virginia acompanhou o momento e deixou um recado simples que chamou atenção. “Você falou: ‘não esqueça de mandar a foto do seu carro’”, contou Fran.

A publicação repercutiu entre seguidores, que elogiaram a relação entre patroa e funcionária. Margareth também comentou o post, parabenizando a conquista e reforçando a mensagem de reconhecimento.

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