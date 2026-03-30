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Céline Dion anuncia retorno aos palcos após diagnóstico raro e emociona fãs

Céline Dion anuncia retorno aos palcos após diagnóstico raro e emociona fãs

Heider Sacramento

Publicado em 30 de março de 2026 às 21:31

Céline Dion anuncia retorno aos palcos após tratamento de doença rara Crédito: Reprodução

A cantora Céline Dion surpreendeu os fãs nesta segunda-feira (30) ao anunciar seu retorno aos palcos após anos afastada por questões de saúde. A artista, que completa 58 anos, usou as redes sociais para dividir a novidade e emocionar o público.

Diagnosticada em 2022 com a Síndrome da Pessoa Rígida, Céline enfrentou um período de tratamento e afastamento das apresentações. Agora, ela afirma estar recuperada e pronta para retomar a carreira.

“Estou me sentindo bem, estou forte, estou animada. Claro, um pouquinho nervosa, mas profundamente grata”, disse a cantora no vídeo publicado em seu perfil.

No desabafo, Céline também destacou o apoio dos fãs durante os últimos anos e revelou que já voltou a cantar e até dançar. “Senti muita falta de vocês. Vocês me ajudaram de maneiras que eu nem consigo descrever”, afirmou.

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O retorno acontecerá em Paris, onde a artista fará uma série de apresentações entre setembro e outubro de 2026. As datas confirmadas incluem shows nos dias 12, 16, 19, 23, 26 e 30 de setembro, além de 3, 7, 10 e 14 de outubro.