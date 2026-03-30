Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Céline Dion anuncia retorno aos palcos após diagnóstico raro e emociona fãs

Céline Dion anuncia retorno aos palcos após diagnóstico raro e emociona fãs

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de março de 2026 às 21:31

Céline Dion anuncia retorno aos palcos após tratamento de doença rara Crédito: Reprodução

A cantora Céline Dion surpreendeu os fãs nesta segunda-feira (30) ao anunciar seu retorno aos palcos após anos afastada por questões de saúde. A artista, que completa 58 anos, usou as redes sociais para dividir a novidade e emocionar o público.

Diagnosticada em 2022 com a Síndrome da Pessoa Rígida, Céline enfrentou um período de tratamento e afastamento das apresentações. Agora, ela afirma estar recuperada e pronta para retomar a carreira.

“Estou me sentindo bem, estou forte, estou animada. Claro, um pouquinho nervosa, mas profundamente grata”, disse a cantora no vídeo publicado em seu perfil.

No desabafo, Céline também destacou o apoio dos fãs durante os últimos anos e revelou que já voltou a cantar e até dançar. “Senti muita falta de vocês. Vocês me ajudaram de maneiras que eu nem consigo descrever”, afirmou.

Céline Dion anuncia retorno aos palcos

Céline Dion anuncia retorno aos palcos após tratamento de doença rara por Reprodução/Instagram
Céline Dion anuncia retorno aos palcos após tratamento de doença rara por Reprodução/Instagram
Céline Dion anuncia retorno aos palcos após tratamento de doença rara por Reprodução/Instagram
Céline Dion anuncia retorno aos palcos após tratamento de doença rara por Reprodução/Instagram
1 de 4
Céline Dion anuncia retorno aos palcos após tratamento de doença rara por Reprodução/Instagram

O retorno acontecerá em Paris, onde a artista fará uma série de apresentações entre setembro e outubro de 2026. As datas confirmadas incluem shows nos dias 12, 16, 19, 23, 26 e 30 de setembro, além de 3, 7, 10 e 14 de outubro.

A volta aos palcos marca um novo capítulo na carreira da cantora, conhecida por sucessos como “All By Myself”, e representa uma superação após o diagnóstico da doença rara.

Leia mais

Imagem - Grazi Massafera abraça Cauã Reymond ao vencer prêmio e filha do casal celebra: 'Merece o mundo'

Grazi Massafera abraça Cauã Reymond ao vencer prêmio e filha do casal celebra: 'Merece o mundo'

Imagem - BBB 26: Solange Couto já foi casada com Sidney Magal e dançou com Sargentelli

BBB 26: Solange Couto já foi casada com Sidney Magal e dançou com Sargentelli

Imagem - Avenida Brasil 2: quem volta, quem pode ficar de fora e o que já se sabe do elenco

Avenida Brasil 2: quem volta, quem pode ficar de fora e o que já se sabe do elenco

Mais recentes

Imagem - Carta do Sol domina o Baralho Cigano desta terça-feira (31): clareza e energia para avançar

Carta do Sol domina o Baralho Cigano desta terça-feira (31): clareza e energia para avançar
Imagem - Anjo da Guarda faz alerta para 3 signos nesta terça (31 de março): cuidado com decisões impulsivas

Anjo da Guarda faz alerta para 3 signos nesta terça (31 de março): cuidado com decisões impulsivas
Imagem - Henri Castelli tem figurino incendiado durante “Paixão de Cristo” e assusta público

Henri Castelli tem figurino incendiado durante “Paixão de Cristo” e assusta público

MAIS LIDAS

Imagem - Ford oferece vagas gratuitas para formação profissional em Salvador; veja como se inscrever
01

Ford oferece vagas gratuitas para formação profissional em Salvador; veja como se inscrever

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (30 de março): comunicação clara e atitudes equilibradas podem destravar avanços importantes
02

Cor e número da sorte de hoje (30 de março): comunicação clara e atitudes equilibradas podem destravar avanços importantes

Imagem - Corpo de jovem desaparecida é encontrado congelado dentro de freezer na Bahia
03

Corpo de jovem desaparecida é encontrado congelado dentro de freezer na Bahia

Imagem - Receita antecipa restituição do IR 2026 e muda calendário de pagamentos
04

Receita antecipa restituição do IR 2026 e muda calendário de pagamentos