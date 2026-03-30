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Avenida Brasil 2: quem volta, quem pode ficar de fora e o que já se sabe do elenco

Carminha, Tufão e Muricy devem retornar, mas nova fase terá mudanças e ausência de personagens icônicos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de março de 2026 às 18:13

Carminha e Tufão devem liderar o elenco de Avenida Brasil 2 Crédito: Divulgação/TV Globo

A continuação de Avenida Brasil já movimenta os bastidores da TV Globo e promete trazer de volta personagens marcantes, mas com mudanças importantes no elenco. Prevista para estrear em 2027, a novela deve apostar em um misto de nostalgia e renovação.

Entre os retornos mais aguardados está Adriana Esteves, que deve reviver a icônica Carminha, peça central da nova história. Ao lado dela, Murilo Benício também é presença praticamente certa como Tufão, mantendo o núcleo principal da trama.

Outros nomes clássicos também aparecem na lista de cotados. Eliane Giardini e Marcos Caruso devem retornar como Muricy e Leleco, reforçando o clima de continuidade da história no bairro do Divino.

Já Débora Falabella, que viveu Nina, deve ter participação mais limitada, sem protagonismo na nova fase. A personagem pode aparecer em momentos pontuais, enquanto a trama ganha novos focos narrativos.

Outra novidade é o possível protagonismo de Ágata, filha de Carminha, que deve ganhar destaque na continuação, agora já adulta e com nova atriz no papel.

Avenida Brasil

Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
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Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo

Por outro lado, parte do elenco original deve ficar de fora. Personagens como Cadinho, Suelen e Tessália não estão previstos na nova história, indicando uma reformulação no núcleo da novela.

Além disso, nomes importantes como Cauã Reymond, que interpretou Jorginho, ainda não têm presença confirmada, o que aumenta a expectativa do público sobre possíveis participações especiais.

A ideia da Globo é equilibrar nostalgia com renovação, mantendo personagens-chave enquanto introduz novas histórias e conflitos. O projeto já está em pré-produção e será novamente escrito por João Emanuel Carneiro, autor do fenômeno original.

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