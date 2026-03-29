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Melhores do Ano 2026: veja todos os vencedores e destaques da premiação da Globo

Grazi Massafera, Alexandre Nero, César Tralli e Tatá Werneck estão entre os premiados da noite

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de março de 2026 às 21:30

Luciano Huck apresenta o "Melhores do Ano 2025" Crédito: Divulgação

A TV Globo reuniu grandes nomes da televisão neste domingo (29) para mais uma edição do Melhores do Ano, exibido no Domingão com Huck. Com votação do público, a premiação destacou os principais talentos do ano em categorias como novela, jornalismo, música, humor e séries.

Apresentado por Luciano Huck, o evento teve clima de celebração e também apresentações musicais de artistas como Ivete Sangalo, Simone Mendes e Marina Sena.

Entre os grandes vencedores da noite, nomes de peso chamaram atenção. Grazi Massafera levou o prêmio de Melhor Atriz de Novela por Três Graças, enquanto Murilo Benício venceu como Melhor Ator. A novela Três Graças também saiu consagrada como a melhor do ano.

No jornalismo, César Tralli foi eleito o destaque, enquanto no humor o troféu ficou com Tatá Werneck. Já na categoria de ator coadjuvante, o prêmio foi para Alexandre Nero.

Na música, Simone Mendes venceu com o hit “Me Ama ou Me Larga”, consolidando o sucesso da faixa no último ano.

Confira a lista completa de vencedores:

César Tralli venceu em Jornalismo

Jaffar Bambirra venceu como Ator de Série

Fred Bruno venceu como Profissional de Esporte

Dira Paes venceu como Atriz de Série

Pablo e Luisão venceu como Série do Ano

Alexandre Nero venceu como Ator Coadjuvante

Paolla Oliveira venceu como Atriz Coadjuvante

Tatá Werneck venceu em Humor

Murilo Benício venceu como Ator de Novela

Simone Mendes venceu como Música do Ano

Grazi Massafera venceu como Atriz de Novela

Três Graças venceu como Novela do Ano

Alana Cabral venceu como Revelação

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