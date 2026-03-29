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Eliana e Celso Portiolli trocam indiretas na guerra de audiência do domingo

Eliana e Celso Portiolli trocam indiretas na guerra de audiência do domingo

Heider Sacramento

Publicado em 29 de março de 2026 às 22:35

Eliana e Celso Portiolli trocam indiretas na disputa por audiência no domingo Crédito: Reprodução

A disputa pela audiência de domingo ganhou um novo capítulo e colocou dois nomes de peso frente a frente. De um lado, Celso Portiolli, no Domingo Legal. Do outro, Eliana, agora à frente de um novo projeto na TV Globo.

E o clima, que já é competitivo, ganhou tom de provocação.

Durante o programa ao vivo no SBT, Portiolli fez comentários que foram interpretados como indiretas à concorrência. “Será que esse programa dá audiência? Será? Será que é hoje que o sino vai tocar? Será que o BBB vai acabar?”, disse, em tom de provocação.

A resposta veio de forma mais sutil, mas não passou despercebida. Nas redes sociais, Eliana comemorou os resultados do seu programa e destacou o desempenho da atração.

“Obrigada a minha equipe querida, aos convidados e a todo o Brasil pela maravilhosa audiência”, escreveu.

Eliana 1 de 5

O momento ficou ainda mais claro quando um seguidor elogiou a postura da apresentadora. “Sempre de forma respeitosa, sempre”, respondeu Eliana, reforçando o tom indireto à provocação do rival.

Nos bastidores, a disputa entre Globo e SBT aos domingos segue acirrada, especialmente com a presença de atrações como o Big Brother Brasil, que costuma impactar diretamente os números de audiência.