BERLINDA

Enquete BBB 26: Marciele, Solange Couto e Jordana, quem deve ser eliminada no Paredão?

Big Fone agita o jogo, líder define alvo e casa completa berlinda em dinâmica acelerada

Heider Sacramento

Publicado em 29 de março de 2026 às 23:55

Marciele, Solange Couto e Jordana estão no Paredão Crédito: Reprodução

O Big Brother Brasil 26 segue em ritmo intenso e já tem mais um paredão formado na semana turbo. Desta vez, a berlinda reúne Marciele, Solange Couto e Jordana.

Agora, o público decide quem deve deixar o reality.

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A formação do paredão começou na tarde deste domingo (29), com o Big Fone, que tocou ao longo da programação e foi atendido por Milena. Com o poder em mãos, ela garantiu o direito de indicar um participante diretamente à berlinda, mexendo com as estratégias dentro da casa.

Na sequência, a liderança da semana ficou com Ana Paula Renault, que também teve papel decisivo ao escolher um nome para o paredão.

Top 10 do Big Brother Brasil 26 1 de 10

A casa completou a formação com votação no confessionário, definindo o participante mais votado pelos brothers. Sem Prova Bate e Volta, o paredão foi fechado de forma direta, sem chance de escapar.

Assim, Marciele, Solange Couto e Jordana estão oficialmente no paredão da semana.

O momento acontece dentro da semana turbo, que acelera completamente o ritmo do jogo. Com eliminações mais rápidas e ciclos encurtados, os participantes têm menos tempo para reverter estratégias e alianças.