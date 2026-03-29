Enquete BBB 26: Marciele, Solange Couto e Jordana, quem deve ser eliminada no Paredão?

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Heider Sacramento
Publicado em 29 de março de 2026 às 23:55
O Big Brother Brasil 26 segue em ritmo intenso e já tem mais um paredão formado na semana turbo. Desta vez, a berlinda reúne Marciele, Solange Couto e Jordana.
Agora, o público decide quem deve deixar o reality.
VOTE AGORA!!!
A formação do paredão começou na tarde deste domingo (29), com o Big Fone, que tocou ao longo da programação e foi atendido por Milena. Com o poder em mãos, ela garantiu o direito de indicar um participante diretamente à berlinda, mexendo com as estratégias dentro da casa.
Na sequência, a liderança da semana ficou com Ana Paula Renault, que também teve papel decisivo ao escolher um nome para o paredão.
Top 10 do Big Brother Brasil 26
A casa completou a formação com votação no confessionário, definindo o participante mais votado pelos brothers. Sem Prova Bate e Volta, o paredão foi fechado de forma direta, sem chance de escapar.
Assim, Marciele, Solange Couto e Jordana estão oficialmente no paredão da semana.
O momento acontece dentro da semana turbo, que acelera completamente o ritmo do jogo. Com eliminações mais rápidas e ciclos encurtados, os participantes têm menos tempo para reverter estratégias e alianças.
A eliminação acontece já na terça-feira (31), e o jogo segue sem pausa, com nova Prova do Líder na quinta-feira (2) e outra formação de paredão na sexta-feira (3).