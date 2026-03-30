Nina vai voltar em 'Avenida Brasil 2'? Saiba decisão da atriz Débora Falabella

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 30 de março de 2026 às 17:11
Nesta segunda-feira (30) retorna “Avenida Brasil”, um dos clássicos da teledramaturgia brasileira, após “A Rainha da Sucata”, que chega na reta final nesta semana. Inclusive, a Globo prepara a continuação da trama de 2012, “Avenida Brasil 2”, com previsão de estreia para 2027.
A icônica vilã Carminha está de volta, com interpretação da atriz Adriana Esteves, que já estava confirmada, assim como Tufão, interpretado por Murilo Benício. No entanto, outros atores principais da trama que ficaram conhecidos mundialmente não tinham confirmado participação na produção.
Avenida Brasil
Entre eles está Nina, vivida por Débora Falabella. A atriz, que tinha afirmado em novembro de 2025 que não tinha recebido convite para participar da trama, voltou a falar sobre a nova trama.
De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, Nina não deve ficar de fora da continuação. Segundo o portal, as conversas envolvem detalhes como agenda, formato da participação e o tempo de permanência da personagem na trama. A ideia é que Nina tenha um papel relevante no início da história, mas não seja a protagonista, como na trama anterior. Débora nunca descartou reviver Nina. Agora com a continuação em desenvolvimento, o retorno da personagem ganha força.
A TV Globo promove a famosa ‘dobradinha’ nesta segunda, com a exibição de “Avenida Brasil”, às 17h45, e “A Rainha da Sucata”, às 17h05, até a trama chegar ao fim.
A narrativa acompanha a vida de Rita (Mel Maia), uma menina que sua vida desmoronar quando seu pai, Genésio (Tony Ramos), sofrer um golpe da madrasta Carminha, que rouba todo seu dinheiro com a ajuda do amante Max (Marcello Novaes), e mata o companheiro.
Veja o 'antes e depois' dos atores mirins de 'Avenida Brasil'
Depois disso, Carminha e Max armam para que a vilã conquiste o famoso jogador de futebol do Subúrbio do Rio de Janeiro, Tufão (Murilo Benício), com quem casa e vive um casamento de aparências. Até que Nina volta após anos, sem que Carminha a reconheça, para trabalhar como empregada na mansão da família de Tufão, com sangue nos olhos, querendo vingança.
Após a primeira semana, “Avenida Brasil” será exibida normalmente a partir das 17h05, após a Sessão da Tarde. A reexibição da trama pode ser uma estratégia da Globo para refrescar a novela na memória dos telespectadores, já que é prevista uma continuação inédita para janeiro de 2027, com roteiro de João Emanuel Carneiro e direção de Ricardo Waddington. Com retorno confirmado de Adriana Esteves e Murilo Benício, a trama promete novos conflitos e um assassinato logo no início.