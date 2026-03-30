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Nina vai voltar em 'Avenida Brasil 2'? Saiba decisão da atriz Débora Falabella

‘Avenida Brasil’ volta a ser exibida nesta segunda-feira (30)

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de março de 2026 às 17:11

Nina (Débora Falabella) deseja vingança na primeira versão da trama
Nina (Débora Falabella) deseja vingança na primeira versão da trama Crédito: TV Globo | Estevam Avelar

Nesta segunda-feira (30) retorna “Avenida Brasil”, um dos clássicos da teledramaturgia brasileira, após “A Rainha da Sucata”, que chega na reta final nesta semana. Inclusive, a Globo prepara a continuação da trama de 2012, “Avenida Brasil 2”, com previsão de estreia para 2027.

A icônica vilã Carminha está de volta, com interpretação da atriz Adriana Esteves, que já estava confirmada, assim como Tufão, interpretado por Murilo Benício. No entanto, outros atores principais da trama que ficaram conhecidos mundialmente não tinham confirmado participação na produção.

Avenida Brasil

Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
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Entre eles está Nina, vivida por Débora Falabella. A atriz, que tinha afirmado em novembro de 2025 que não tinha recebido convite para participar da trama, voltou a falar sobre a nova trama.

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, Nina não deve ficar de fora da continuação. Segundo o portal, as conversas envolvem detalhes como agenda, formato da participação e o tempo de permanência da personagem na trama. A ideia é que Nina tenha um papel relevante no início da história, mas não seja a protagonista, como na trama anterior. Débora nunca descartou reviver Nina. Agora com a continuação em desenvolvimento, o retorno da personagem ganha força.

A TV Globo promove a famosa ‘dobradinha’ nesta segunda, com a exibição de “Avenida Brasil”, às 17h45, e “A Rainha da Sucata”, às 17h05, até a trama chegar ao fim.

Relembra a história de ‘Avenida Brasil’

A narrativa acompanha a vida de Rita (Mel Maia), uma menina que sua vida desmoronar quando seu pai, Genésio (Tony Ramos), sofrer um golpe da madrasta Carminha, que rouba todo seu dinheiro com a ajuda do amante Max (Marcello Novaes), e mata o companheiro.

Veja o 'antes e depois' dos atores mirins de 'Avenida Brasil'

Bernardo Simões e Mel Maia em 'Avenida Brasil' por Reprodução/TV Globo
Bruna Griphao em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
José Victor Pires em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
Gabriella Saraivah em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
Ana Karolina Lannes em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
João Fernandes em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
Jottapê em 'Avenida Brasil' e, ao lado, com a mulher e os filhos por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
Cauê Campos em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
Mel Maia em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
Bernardo Simões em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
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Bernardo Simões e Mel Maia em 'Avenida Brasil' por Reprodução/TV Globo

Depois disso, Carminha e Max armam para que a vilã conquiste o famoso jogador de futebol do Subúrbio do Rio de Janeiro, Tufão (Murilo Benício), com quem casa e vive um casamento de aparências. Até que Nina volta após anos, sem que Carminha a reconheça, para trabalhar como empregada na mansão da família de Tufão, com sangue nos olhos, querendo vingança.

Após a primeira semana, “Avenida Brasil” será exibida normalmente a partir das 17h05, após a Sessão da Tarde. A reexibição da trama pode ser uma estratégia da Globo para refrescar a novela na memória dos telespectadores, já que é prevista uma continuação inédita para janeiro de 2027, com roteiro de João Emanuel Carneiro e direção de Ricardo Waddington. Com retorno confirmado de Adriana Esteves e Murilo Benício, a trama promete novos conflitos e um assassinato logo no início.

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