NOVELA

Nina vai voltar em 'Avenida Brasil 2'? Saiba decisão da atriz Débora Falabella

‘Avenida Brasil’ volta a ser exibida nesta segunda-feira (30)

Felipe Sena

Publicado em 30 de março de 2026 às 17:11

Nina (Débora Falabella) deseja vingança na primeira versão da trama Crédito: TV Globo | Estevam Avelar

Nesta segunda-feira (30) retorna “Avenida Brasil”, um dos clássicos da teledramaturgia brasileira, após “A Rainha da Sucata”, que chega na reta final nesta semana. Inclusive, a Globo prepara a continuação da trama de 2012, “Avenida Brasil 2”, com previsão de estreia para 2027.

A icônica vilã Carminha está de volta, com interpretação da atriz Adriana Esteves, que já estava confirmada, assim como Tufão, interpretado por Murilo Benício. No entanto, outros atores principais da trama que ficaram conhecidos mundialmente não tinham confirmado participação na produção.

Avenida Brasil 1 de 9

Entre eles está Nina, vivida por Débora Falabella. A atriz, que tinha afirmado em novembro de 2025 que não tinha recebido convite para participar da trama, voltou a falar sobre a nova trama.

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, Nina não deve ficar de fora da continuação. Segundo o portal, as conversas envolvem detalhes como agenda, formato da participação e o tempo de permanência da personagem na trama. A ideia é que Nina tenha um papel relevante no início da história, mas não seja a protagonista, como na trama anterior. Débora nunca descartou reviver Nina. Agora com a continuação em desenvolvimento, o retorno da personagem ganha força.

A TV Globo promove a famosa ‘dobradinha’ nesta segunda, com a exibição de “Avenida Brasil”, às 17h45, e “A Rainha da Sucata”, às 17h05, até a trama chegar ao fim.

Relembra a história de ‘Avenida Brasil’

A narrativa acompanha a vida de Rita (Mel Maia), uma menina que sua vida desmoronar quando seu pai, Genésio (Tony Ramos), sofrer um golpe da madrasta Carminha, que rouba todo seu dinheiro com a ajuda do amante Max (Marcello Novaes), e mata o companheiro.

Veja o 'antes e depois' dos atores mirins de 'Avenida Brasil' 1 de 10

Depois disso, Carminha e Max armam para que a vilã conquiste o famoso jogador de futebol do Subúrbio do Rio de Janeiro, Tufão (Murilo Benício), com quem casa e vive um casamento de aparências. Até que Nina volta após anos, sem que Carminha a reconheça, para trabalhar como empregada na mansão da família de Tufão, com sangue nos olhos, querendo vingança.