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‘Avenida Brasil’ começa nesta segunda e muda horário de ‘Rainha da Sucata’; saiba detalhes e história

Novela se tornou um fenômeno na teledramaturgia brasileira

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de março de 2026 às 16:50

Carminha (Adriana Esteves) e Tufão (Murilo Benício) em 'Avenida Brasil'
Carminha (Adriana Esteves) e Tufão (Murilo Benício) em 'Avenida Brasil' Crédito: Reprodução | TV Globo

Em 2012, o Brasil parou para ver uma das novelas mais marcantes da teledramaturgia brasileira, “Avenida Brasil”. A trama que traz no enredo o embate entre Nina (Débora Falabella) e Carminha (Adriana Esteves), volta mais uma vez no Vale a Pena Ver de Novo, mesmo com a atual exibição de “A Rainha da Sucata”.

Isso porque, nos últimos anos, a TV Globo tomou a decisão de diminuir o tempo de tela da trama nas últimas semanas de exibição para dar espaço a ‘nova’ novela a ser exibida. Assim, é feita uma dobradinha.

Avenida Brasil

Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
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A partir desta segunda, “Avenida Brasil/’ retorna às 17h45, após a reta final de “A Rainha da Sucata”, que começa às 17h05. No entanto, nos próximos dias os horários serão ajustados para o final da antecessora.

A narrativa acompanha a vida de Rita (Mel Maia), uma menina que sua vida desmoronar quando seu pai, Genésio (Tony Ramos), sofrer um golpe da madrasta Carminha, que rouba todo seu dinheiro com a ajuda do amante Max (Marcello Novaes), e mata o companheiro.

Depois disso, Carminha e Max armam para que a vilã conquiste o famoso jogador de futebol do Subúrbio do Rio de Janeiro, Tufão (Murilo Benício), com quem casa e vive um casamento de aparências. Até que Nina volta após anos, sem que Carminha a reconheça, para trabalhar como empregada na mansão da família de Tufão, com sangue nos olhos, querendo vingança.

Após a primeira semana, “Avenida Brasil” será exibida normalmente a partir das 17h05, após a Sessão da Tarde. A reexibição da trama pode ser uma estratégia da Globo para refrescar a novela na memória dos telespectadores, já que é prevista uma continuação inédita para janeiro de 2027, com roteiro de João Emanuel Carneiro e direção de Ricardo Waddington. Com retorno confirmado de Adriana Esteves e Murilo Benício, a trama promete novos conflitos e um assassinato logo no início.

Tags:

Avenida Brasil Vale A Pena ver de Novo

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